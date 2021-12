Battlefield 2042 non vi piace? Arriva Clownfield 2042, parodia dello sparatutto EA

I primi mesi di Battlefield 2042 non sono stati tutte rose e fiori. Tra problemi tecnici e contenuti limitati, molti fan non sono rimasti convinti dal lavoro svolto finora da Electronic Arts e DICE. Ad un certo punto, addirittura, Battlefield 2042 ha avuto meno giocatori attivi del quinto capitolo su Steam.

Se siete tra coloro che non hanno particolarmente apprezzato l'ultimo episodio della celebre serie FPS, sappiate che il team indipendente Riverside Sport ha pensato proprio a voi, realizzando un'esilarante parodia del titolo EA. Clownfield 2042 (già il nome è tutto un programma) prende in giro l'opera già copiandone lo stile del logo, presentandosi come un FPS multiplayer che ricalca gli scenari di Battlefield 2042 ma presentandosi con una grafica volutamente scarna ed approssimativa.

I giocatori prenderanno il controllo di un soldato equipaggiato con sei diverse armi e pronto a buttarsi nella mischia per ottenere la vittoria del suo team. La storia alla base del titolo è ancora più fuori di testa, e vede un mondo andato in malora dopo il cryptocrash del 2022 causato dagli NFT: la società umana è collassata e le nazioni si sono riunite sotto l'egida dei "No Clowns", pronti a combattere la nuova guerra in corso. Battaglie sulle "più grandi mappe mai realizzate" confrontandosi con "qualunque numero di nemici IA che il vostro PC può reggere", così da assaporare completamente l'essenza dell'All Out Clownfare.

Strappano un sorriso anche le recensioni fittizie collegate al gioco: "La prossima grande sorpresa è qui ed è tutto qui", dice MetaSomething, mentre per ING si tratta della "miglior esperienza Clownfare mai realizzata". Ancora, per JackLies il gioco "funziona alla grande sulle attuali schede RTX a 200fps in 4K". Insomma, un'esperienza esplosiva che potete trovare su Steam, dove il gioco però viene considerato "in arrivo" nonostante la data fissata al 31 dicembre 2021.

Tornando invece seri, la nostra recensione di Battlefield 2042 vi rivelerà cosa funziona e cosa è andato storto con l'ultimo FPS bellico di EA e DICE.