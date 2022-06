Battlefield 2042 non vuole morire: alla scoperta delle novità della Stagione 1

Abbiamo provato in anteprima la Season 1 di Battlefield 2042, attesa al lancio per il 9 giugno su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S: le novità saranno sufficienti a risollevare le sorti dello sparatutto DICE? Scopriamolo insieme.

La prima Stagione del kolossal sparatutto di Electronic Arts vedrà i giocatori scendere in battaglia nel nuovo contesto di Esposizione, una grande mappa con installazioni militari abbarbicate tra le montagne canadesi.

Con Zero Hour assistiamo anche all'approdo di Ewelina Lis nel roster di Specialisti: si tratta di una combattente equipaggiata con un lanciarazzi che risulterà essere particolarmente utile contro gli elicotteri e i mezzi blindati. Quanto alla progressione delle sfide da completare nel nuovo Pass Battaglia, è poi impossibile non citare gli sblocchi degli equipaggiamenti inediti Ghostmaker 10 e BSV-M, oltre alla possibilità di acquisire personalizzazioni per armi e veicoli scalando i 100 livelli che compongono il nuovo percorso stagionale.

Prima di lasciarvi al video di cui sopra, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete leggere lo speciale sulle novità della Stagione 1 Zero Hour di Battlefield 2042, con tutte le considerazioni e gli approfondimenti di Giovanni Panzano sull'offerta ludica e contenutistica confezionata da EA DICE per risollevare le sorti di questo chiacchierato FPS.