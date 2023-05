Battlefield 2042: le novità della Stagione 5 al centro dell'esplosivo gameplay trailer

A pochi giorni dal debutto della Stagione 5 di Battlefield 2042, EA DICE ha deciso di pubblicare un breve gameplay trailer che illustra ai fan dello sparatutto le varie novità che saranno al centro dell'aggiornamento.

Il filmato si apre mostrando alcuni scorci di Reclaimed, la mappa innevata ambientata nella Repubblica Ceca. Qui i soldati si stanno dando battaglia con alcuni degli strumenti di morte che approderanno nel gioco con New Dawn: parliamo del fucile di precisione XCE Bar, del fucile d'assalto GEW-46 e della potente pistola BFP.50. Pare inoltre che il ventaglio di gadget stia per essere ampliato con tre nuove tipologie di granate che daranno nuove possibilità dal punto di vista strategico. Gli sviluppatori promettono inoltre un rework per i loadout dei mezzi e alcune new entry per quel che concerne le postazioni fisse. A chiudere il trailer sono infine le ricompense gratuite e premium del Battle Pass, che consentiranno ai giocatori di abbellire gli operatori e le loro armi.

In attesa di poterne sapere di più su queste ed altre novità dell'aggiornamento, vi ricordiamo che la data d'uscita della Stagione 5 è fissata al prossimo 7 giugno 2023 su tutte le piattaforme.

Avete letto i recenti rumor che parlando dell'imminente uscita di una Battlefield 2042 Elite Edition?