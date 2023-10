Battlefield 2042: le novità della Stagione 6 'Creazioni Oscure' in video

Lo sparatutto multiplayer di EA DICE e Ripple Effect entra ufficialmente nella Stagione 6 e lo fa con l'immancabile video che ci immerge nelle atmosfere di questa Season mostrandoci alcune delle principali novità previste dalla fase ingame 'Creazioni Oscure' di Battlefield 2042.

I ragazzi della sussidiaria losangelina di EA DICE e gli studi Ripple Effect descrivono Creazioni Oscure come una fase che spronerà gli appassionati di Battlefield 2042 ad "affrontare le proprie paure in claustrofobiche battaglie ravvicinate. Superate qualsiasi ostacolo con nuovi equipaggiamenti e stanate i nemici che si annidano nell'oscurità di una struttura segreta scozzese".

Come suggerito dagli sviluppatori, tra le novità più dirimenti della Stagione 6 di BF2042 troviamo Occultamento, una mappa inedita che trae ispirazione da scenari storici della serie di Battlefield come Operazione Prigione e Operazione Metro per calare i fan in una struttura claustrofobica.

Le truppe di fanteria che si fronteggeranno tra i corridoi angusti di Occultamento potranno imbracciare il nuovo fucile d'assalto VHX-D3, l'arma da fianco L9CZ e il fucile DMR G428, non prima però di cimentarsi nelle sfide offerte dai 100 livelli del Pass Battaglia della Stagione 6, con tanti contenuti gratuiti e premium da sbloccare tra equipaggiamenti, gadget, personalizzazioni per le nuove Classi di Battlefield 2042 e boost di esperienza.

Il lancio della Stagione 6 Creazioni Oscure è previsto nella giornata di martedì 10 ottobre su PC, PlayStation e Xbox. Nel frattempo, vi invitiamo a leggere questo nostro speciale su Battlefield 2042 e la Stagione 5, una nuova alba per lo sparatutto EA.