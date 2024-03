Battlefield 2042: dalle nuove armi alla mappa in Cile, la Stagione 7 è ricca di sorprese

Mentre c’è grande curiosità nei confronti di Battlefield Next, il prossimo capitolo della longeva serie di sparatutto EA, continua il supporto post-lancio di Battlefield 2042, che dopo una stagione caratterizzata da una durata superiore a quelle che l’hanno preceduta si prepara ad accogliere tanti nuovi contenuti con Turning Point, la Season 7.

Come ormai da tradizione, siamo stati invitati da EA DICE a prendere parte ad un evento dedicato alla stampa durante il quale ci è stata concessa la possibilità di giocare in anteprima la prossima build dell’FPS. Scopriamo quindi cosa ci aspetta nella settima stagione dello sparatutto.

Due mappe nuove, o quasi

Il cuore pulsante della Stagione 7 di Battlefield 2024 è, come in ogni aggiornamento, la nuova mappa. Questa volta gli sviluppatori hanno deciso di farci raggiungere il Cile, più precisamente la città mineraria fittizia che prende il nome di El Alicanto. È proprio in questo luogo che è collocato il Rifugio, un’arena che definiremmo molto classica nella sua struttura. La mappa della settima stagione di BF2042 non punta a sbalordire il giocatore con elementi che la rendono perfettamente riconoscibile rispetto a tutte le altre: in poche parole, non ci sono edifici enormi dalla forma cubica o navi cargo che tagliano in due lo scenario. Il Rifugio non è altro che una piccola cittadina sudamericana fatta di edifici molto piccoli ma numerosi, che si concentrano prevalentemente nella parte centrale dell’arena. In questa porzione della mappa si combatte soprattutto a terra, poiché la piazza con le sue bancarelle e l’area abitata non agevolano il movimento dei veicoli.

Molto diversa è invece la parte più esterna di quella che è a conti fatti un’oasi nel deserto, poiché vi sono checkpoint molto diversi fra loro che si adattano a vari stili di gioco. Abbiamo ad esempio un punto d’interesse con enormi silos sui quali è possibile salire per colpire i bersagli con un fucile da cecchino o un sito dello schianto con la carcassa di un elicottero, dov’è facile insinuarsi fra i dislivelli del terreno ma non è possibile sfuggire all’eventuale arrivo di veicoli corazzati. Discorso simile può essere fatto per la stazione di servizio, che con i suoi edifici consente di trovare riparo, ma anche in queste situazioni non vi è modo di evitare del tutto il fuoco dei mezzi di trasporto dotati di armi pesanti, le cui munizioni possono stanare chi si sta nascondendo sotto un tetto. Come si può facilmente intuire, siamo di fronte ad una mappa molto classica che funziona senza però restare impressa nella mente del giocatore per qualche elemento distintivo. Molto probabilmente ciò è dovuto al fatto che, arrivati a questo punto del supporto post-lancio, le idee migliori vengono dirottate su Battlefield Next.

Per chi non dovesse apprezzare Rifugio, nel corso della stagione è in arrivo anche una seconda mappa che i giocatori di Battlefield 2042 conoscono molto bene. Il team di sviluppo ha notato un certo entusiasmo nei confronti dei rework delle prime arene arrivate nello sparatutto, in particolare verso Hourglass: è per questo motivo che la porzione contenente lo stadio diverrà una mappa stand alone da giocare nelle modalità senza veicoli. Probabilmente i puristi della serie non apprezzeranno questo approccio, ma si tratta di un tipo di mappa che aggiunge varietà e consente agli utenti di cimentarsi in esperienze di vario genere.

Le novità dell’arsenale

Anche la Stagione 7 di Battlefield 2042 non espande il roster di operatori, ma interviene comunque sull’arsenale. L’aggiornamento introduce infatti tre nuove bocche da fuoco che abbiamo potuto testare nel corso della prova e che non ci hanno convinto tutte allo stesso modo. Partiamo subito dall’AK 5C, fucile d’assalto di cui ci siamo immediatamente innamorati. Questo strumento di morte non ha un potere d’arresto equiparabile a quello dei suoi più illustri colleghi, ma è dotato di una maneggevolezza senza pari che permette di sparare con precisione chirurgica. Grazie a questo fucile siamo riusciti più volte a far fuori più di un bersaglio in rapida successione, visto che il rinculo quasi inesistente ci ha permesso di non sprecare proiettili e di colpire sempre il nemico. Ad averci convinto solo a metà è l’SCZ-3, una mitraglietta che può essere personalizzata con un caricatore a tamburo che aggiunge una manciata di proiettili e favorisce l’eliminazione dei bersagli a corto raggio, magari sparando senza mirare. Si tratta di un’arma utile ma situazionale, visto che la sua efficacia quando l’avversario è a più di qualche metro di distanza cala drasticamente. Chi ha desiderio di impugnare nuovi giocattoli per far saltare in aria i veicoli ostili sarà ben felice di aggiungere al loadout il Predator SRAW: parliamo di un lanciatore antiveicolo con missili filoguidati che permette di annientare qualsiasi mezzo con precisione.

Non siamo invece riusciti a provare il DFR Strife, una sorta di mix tra mitragliatrice leggera e fucile d’assalto. Quest’arma verrà aggiunta all’armeria solo in un secondo momento e promette la maneggevolezza di un AR senza rinunciare al capiente caricatore di un LMG. Nel corso della Stagione 7 arriverà anche l’XFAD-4 Draugr, velivolo capace di lanciare missili guidati e di bombardare aree con EMP, così da infastidire tutti i bersagli che fanno uso di strumentazione elettronica.

Ritorna la prova gratis

Per quel che riguarda le novità legate al gameplay, Turning Point non rivoluziona Battlefield 2042 ma si limita a ritoccare due aspetti dell’esperienza. Da un lato abbiamo un miglioramento delle animazioni di rinculo delle bocche da fuoco, dall’altro una lieve revisione della schermata di rientro, che risulta più intuitiva senza però apportare grossi cambiamenti rispetto alla sua passata versione. L’ultima novità di rilievo da segnalare è il periodo di prova gratis, un evento che si terrà fra il 21 ed il 24 marzo 2024. Per questi giorni, infatti, tutti i giocatori potranno scaricare Battlefield 2042 senza costi aggiuntivi su PC, PlayStation e Xbox. La peculiarità della prova consiste nel fatto che la versione scaricata includerà tutti i contenuti sbloccati, così che gli utenti possano provare armi ed operatori senza doverli prima ottenere. Chiunque dovesse apprezzare lo sparatutto, potrà decidere se approfittare di uno sconto e acquistare la versione completa, nella quale verranno trasferiti tutti i progressi accumulati in precedenza.

In sostanza, si tratta di un’ottima iniziativa che potrebbe ripopolare i server e magari convincere nuovi giocatori a salire a bordo nei giorni immediatamente successivi al debutto della Stagione 7 di Battlefield 2042, che vi ricordiamo avrà inizio il 19 marzo 2024.

