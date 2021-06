Battlefield 2042 è il titolo del nuovo FPS di EA DICE? Beta questo mese per un leak

A pochi giorni dalla presentazione del nuovo Battlefield, fissata per il 9 giugno, dalla rete sono emersi i primi presunti dettagli sul titolo del gioco e sui suoi contenuti.

Stando a quanto riportato da un redditor, che avrebbe acquisito delle informazioni da "un tizio a caso nel Server Discord del dataminer Tom Henderson", il nuovo gioco della serie FPS si chiamerà Battlefield 2042 e catapulterà i i giocatori 21 anni nel futuro, un dettaglio che sembrerebbe essere in linea con gli altri rumor dei mesi scorsi che volevano un Battlefield ambientato in un epoca non molto lontana. Sì tratterebbe quindi di un capitolo a metà strada tra Battlefield 1942, capostipite della serie datato 2002, e il futuristico Battlefield 2142, lanciato nel 2006.

Secondo il leaker, il prossimo 15 giugno verrà condotta una sessione di test riservata ai content creator e agli streamer, mentre più avanti nel mese verrà dato il via ad un'Open Alpha/Beta per tutti i giocatori. Battlefield 2042 includerebbe le mappe più estese mai apparse in un gioco della serie, un sistema di accessori per le armi (due per ogni bocca da fuoco) e gli Specialisti, soldati specializzati ispirati alle classi della serie e in possesso di abilità uniche: il leaker ha parlato di una dottoressa da campo in possesso di una pistola in grado di sparare dardi curativi dalla distanza e ha specificato che in ogni squadra potrà esserci un solo specialista per classe. La mappe (le più grandi di sempre), sarebbero invece suddivise in settori: per conquistare un settore bisognerà conquistare tutti i punti di controllo al suo interno, generalmente tre o quattro.

Per scoprire se tutto ciò corrisponde al vero dovremo attendere la presentazione ufficiale di Battlefield fissata per le ore 16:00 di mercoledì 9 giugno.