Battlefield 2042, è di nuovo guerra totale: tutto quello che sappiamo

Battlefield 2042. È questo il titolo del nuovo capitolo della serie di sparatutto in prima persona sviluppata da DICE, freschissimo di presentazione e in uscita il prossimo 22 ottobre. Una dichiarazione d'intenti molto importante, poiché ritorna il numero 42 già visto in episodi importantissimi come Battlefield 1942 e 2142.

Lo studio svedese ha presentato Battlefield 2042 con un lungo e spettacolare trailer, che ha offerto un assaggio delle mappe di gioco, dei veicoli utilizzabili, delle armi in dotazione degli Specialisti (il nuovo sistema di classi), della distruzione ambientale e dei disastri naturali, ma a noi della stampa ha anche offerto una panoramica approfondita sui contenuti della produzione, dalle modalità alle mappe, confermandoci inoltre l'assenza della campagna per giocatore singolo e della Battle Royale.

Battlefield 2042 ci ha dato l'impressione di essere un gioco in bilico fra innovazione e conservatorismo, dal momento che si è presentato come un capitolo "Bigger and Better", piuttosto che come un nuovo punto di partenza. La campagna è assente, ma il racconto di sottofondo narra di una Terra di un futuro prossimo in cui la carenza di cibo, energia e acqua pulita ha scatenato una crisi globale senza precedenti. Alcuni soldati, orfani di una patria, si sono uniti ad un confitto senza esclusione di colpi tra le superpotenze di USA e Russia. L'unico cuore pulsante della produzione, il Multiplayer, poggerà le sue basi su sette mappe e tre distinte tipologie di esperienza: DICE ci ha descritto solamente All-Out Warfare, erede di Conquista e Sfondamento sulle mappe più grandi di sempre, mentre per i dettagli su Hazard Zone e una terza modalità misteriosa, entrambe presentate come esperienze totalmente nuove per la serie, verranno sviscerate in futuro.

C'è tanto di cui parlare, dal ruolo dei nuovi Specialisti al nuovo piano di supporto annuale basato su Battle Pass e contenuti a pagamento, ma per questi vi rimandiamo alla Video Anteprima in apertura di notizia e alla lunga anteprima di Battlefield 2042 curata dal nostro Francesco Fossetti.