Battlefield 2042, l'Open Beta è conclusa: community divisa, molti chiedono il rinvio

La Beta di Battlefield 2042 svoltasi nel corso del weekend ha finalmente consentito ai videogiocatori di testare con mano lo sparatutto di casa DICE ed Electronic Arts.

Con il periodo di prova ora ufficialmente concluso su tutte le piattaforme, il feedback del pubblico appare piuttosto contrastante. In particolare, sono in molti gli appassionati del genere che hanno espresso a gran voce diverse critiche nei confronti della Beta dello shooter. Tra gli scettici troviamo anche il noto insider Tom Henderson, che ha persino richiamato in causa con ironia i rumor su di un rinvio di Battlefield 2042 al 2022.

Anche su noti forum quali Reddit o NeoGaf, la community sta condividendo le proprie impressioni su quanto sperimentato nella Beta del gioco. Tra coloro che auspicano un ulteriore rinvio di Battlefield 2042 e chi ha invece apprezzato le meccaniche del titolo, le posizioni sono molteplici, ma l'impressione è che i pareri negativi superino quelli positivi. Un'ipotesi supportata anche dal recente calo delle azioni di EA, verificatosi proprio in concomitanza con l'avvio dei test.



Qualunque siano le impressioni personali tratte da questo primo assaggio del gioco, è ad ogni modo importante ricordare che la build proposta dalla Beta di Battlefield 2042 risale a diversi mesi fa e non rappresenta ovviamente in maniera definitiva quella che sarà la versione finale del gioco, il cui Day One resta fissato al prossimo 19 novembre 2021.