Battlefield 2042, l'Open Beta ha finalmente una data: svelati anche i requisiti PC

Dopo settimane di voci e speculazioni, Electronic Arts e DICE si sono finalmente decisi a fugare tutti i dubbi svelando le date in cui si svolgerà l'Open Beta di Battlefield 2042, che godrà anche di un periodo in Accesso Anticipato.

L'Open Beta di Battlefield 2042 si svolgerà su PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S dal 6 al 9 ottobre 2021. Le prime due giornate del 6 e 7 ottobre sarà consentito l'Accesso Anticipato ai soli giocatori che hanno preordinato il titolo e agli abbonati EA Play, mentre l'8 e il 9 ottobre potrà giocare chiunque. Il pre-caricamento del client dell'Open Beta partirà alle ore 09:00 del 5 ottobre. Sulle piattaforme di casa PlayStation non sarà necessario l'abbonamento al Plus, mentre su Xbox sarà richiesta la sottoscrizione a Gold.

I giocatori potranno cimentarsi nella modalità Conquista in Orbitale, "una mappa in cui il fuoco nemico e le caotiche condizioni meteo possono aiutarti oppure ostacolarti in battaglia". Su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC le partite saranno in grado di ospitare fino a 128 giocatori, il doppio di quelle supportati sulle console della passata generazione. Quattro gli Specialisti utilizzabili: Webster Mackay, Maria Falck, Piotr "Boris" Guskovsky e Wikus "Casper" Van Daele.

Electronic Arts e DICE hanno accompagnato l'annuncio con il trailer che potete visionare in apertura di notizia e il reveal dei requisiti di sistema minimi e consigliati della versione PC dell'Open Beta di Battlefield 2042.

Requisiti Minimi

SO: Windows 10 a 64 bit

Processore (AMD): AMD Ryzen 5 3600

Processore (Intel): Core i5 6600K

Memoria: 8 GB

Memoria video: 4 GB

Scheda grafica (NVIDIA): nVidia GeForce® GTX 1050

Scheda grafica (AMD): AMD Radeon RX 560

DirectX: 12

Gioco online: connessione Internet a 512 kbps o superiore

Spazio libero su disco: 100 GB

Requisiti Consigliati

SO: Windows 10 a 64 bit

Processore (AMD): AMD Ryzen 7 2700X

Processore (Intel): Intel Core i7 4790 o equivalente

Memoria: 16 GB

Scheda grafica (NVIDIA): NVIDIA GeForce® RTX 3060

Scheda grafica (AMD): AMD Radeon RX 6600 XT

DirectX: 12

Gioco online: connessione Internet a 512 kbps o superiore

Spazio libero su disco: 100 GB

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che l'uscita del gioco vero e proprio, che includerà anche la modalità Battlefield Portal , è invece fissata per il 19 novembre.