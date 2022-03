Battlefield 2042: la Patch 3.3 arriva l'8 marzo con la Tabella Punti e un regalo

Il tanto atteso e pluri-rimandato Aggiornamento 3.3 di Battlefield 2042 è finalmente pronto per il debutto: con un comunicato ufficiale, Electronic Arts e DICE hanno annunciato che verrà pubblicato domani 8 marzo su tutte le piattaforme.

Tabella punti

L'Aggiornamento 3.3 di Battlefield 3.3 introdurrà la richiestissima(Scorboard), diverse correzioni di errori, modifiche relative ai comandi e alla loro assegnazione ecome ringraziamento per i possessori di Gold Edition, Ultimate Edition, Pass Anno 1 e per i giocatori passati al pacchetto definitivo.

Dopo l'installazione dell'Update 3.3, la Tabella Punti offrirà una sezione relativa ai team in alcune modalità come Conquista, Sfondamento, Corsa e Deathmatch a Team, oltre a includere la statistica delle morti. La panoramica della partita, invece, sarà migliorata e posizionata sulla sinistra dello schermo, e continuerà a offrire informazioni sul match in corso, sui progressi degli obiettivi e sul numero di ticket, oltre a statistiche personali come uccisioni, assist, morti e il ping.

Correzione degli errori

Generale

Risolto un blocco del gioco che poteva verificarsi su Origin o Xbox One durante l'accesso o la disconnessione usando un controller Xbox One;

L'assegnazione del comando "Chat" non richiede più il riavvio del gioco per avere effetto;

Regolata la mira assistita su console per assicurare che il sistema sia attivo quando le levette analogiche sono al 100% della loro portata. Prima la mira assistita era attiva solo sotto il 100% della portata;

Corretto un bug che causava la mancata assegnazione di uccisioni per le eliminazioni su Xbox One e PS4;

Istituita una nuova sede a Francoforte per il nostro data center europeo.

Modalità

Conquista e Sfondamento: corretto un bug per cui l'evento di ottenimento di XP per la conquista dell'obiettivo si attivava anche dopo che i punti di cattura erano già completamente catturati;

Hazard Zone: corretto un bug grafico che mostrava i compagni di squadra durante la sequenza di partita trovata;

Hazard Zone: corretto un bug che poteva causare la mancata assegnazione degli XP di fine turno.

Bundle esclusivo Risoluto

Indirizzato a tutti i possessori di Gold Edition e Ultimate Edition, a chi è passato al Pass Anno 1 e al pacchetto definitivo e agli abbonati a EA Play Pro, il bundle esclusivo Risoluto include:

Skin Resistenza zero per Mackay

Skin arma Cavalletta per K30

Skin arma Martello rapido per M44

Skin veicolo Carro di ferro per M5C Bolte

Skin arma corpo a corpo Pugnalatore

Sfondo scheda utente Risoluto

Icona scheda utente Risoluto

I giocatori in possesso dei requisiti necessari troveranno tutti gli oggetti nelle schermate Collezione e Scheda utente al momento dell'accesso subito dopo l'installazione dell'Aggiornamento 3.3.

Con l'introduzione della Tabella Punti aggiornata e di tutte le altre migliorie elencate, DICE ha anche tenuto a ribadire il proprio impegno ad ascoltare il feedback dei videogiocatori e migliorare l'esperienza in un gioco che ancora stenta ad ottenere il favore di un'ampia fetta della comunità di appassionati. Per il futuro, DICE intende anche migliorare le mappe problematiche di Battlefield 2042.