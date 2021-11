Battlefield 2042: perchè non è stato rinviato ancora? La recensione del WP fa discutere

Con l'avvio dell'Early Access del gioco DICE è scaduto anche l'embargo per le recensioni di Battlefield 2042 (a proposito, avete letto la nostra prova con le prime impressioni di Battlefield 2042?) e in particolare la review del Washington Post sta facendo molto discutere a causa di alcune affermazioni del redattore Mike Hume.

Hume sottolinea di aver provato Battlefield 2042 su PC con varie limitazioni imposte dal publisher per quanto riguarda la scelta dei server e le modalità disponibili, tuttavia l'esperienza non è stata sempre perfetta, anche e sopratutto a causa dei numerosi bug.

DICE è al corrente dei bug e problemi tecnici di Battlefield 2042 e sta lavorando per risolverli con la consueta day one patch e gli aggiornamenti post lancio, tuttavia i redattori hanno scoperto anche altri glitch e problematiche mai rese note prima d'ora, tra cui crash su alcune configurazioni, veicoli che spariscono ed armi che sparano da sole al momento sbagliato.

L'autore della recensione del Washington Post a questo punto si chiede "come mai Battlefield 2042 non sia stato rinviato ancora" dopo il primo rinvio che ha portato il gioco a uscire a metà novembre anziché a fine ottobre come inizialmente previsto. Come sottolineato dal nostro Alessandro Bruni, Battlefield 2042 è un titolo che ha tutte le carte in regola per diventare uno dei migliori episodi della serie, non mancano però alcune criticità come problemi di bilanciamento, meccaniche non sempre perfette e scelte di design non sempre a fuoco. Aspetti che potranno essere approfonditi solamente da una recensione completa, in arrivo nei prossimi giorni su queste pagine.