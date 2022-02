Battlefield 2042: la petizione per il rimborso supera le 100.000 firme

La storia è nota: un gruppo di giocatori delusi ha lanciato una petizione per convincere EA a rimborsare tutti coloro che hanno acquistato Battlefield 2042, in pochi giorni la petizione ha ottenuto una notevole attenzione mediatica e ora ha superato quota 100.000 firme.

A inizio settimana le firme per la petizione di Battlefield 2042 erano 50.000, nel momento in cui scriviamo invece siamo a quota 107.000 e le firme continuano a crescere rapidamente. Gli autori della petizione sono molti chiari in merito alla loro battaglia:

"Battlefield 2042 è una presa in giro e chiunque lo abbia comprato deve essere rimborsato a causa della pubblicità ingannevole del publisher. Il gioco ha generato milioni di dollari di danni ai consumatori ed ha fatto arrabbiare centinaia di migliaia di utenti. Le promesse non sono state mantenuto e al lancio era in giocabile, ancora oggi ci sono tantissimi bug e Battlefield 2042 non è assolutamente un gioco completo."

La petizione per il rimborso di Battlefield 2042 è regolarmente online anche se Electronic Arts non ha risposto a questo appello, è assolutamente improbabile (per non dire impossibile) che il publisher rimborsi tutti i clienti, non è un mistero però che il gioco non abbia conquistato il pubblico e che abbia registrato vendite al di sotto delle aspettative.