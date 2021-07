Battlefield 2042: pioggia di asteroidi con i futuri Season Pass? Nuovi rumor

Mancano ancora alcuni mesi alla sua uscita, fissata per il 22 ottobre 2021 su PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S e Xbox One, ma Electronic Arts sta già puntando fortissimo su Battlefield 2042, che punta ad essere uno degli episodi più ambiziosi di sempre per la serie anche in termini di contenuti e aggiornamenti post-lancio.

Sulla questione era già intervenuto l'insider Tom Henderson, da sempre molto attivo sulle voci di corridoio relative alla serie di EA DICE, lanciando rumors sui contenuti di ogni Stagione di Battlefield 2042. Sulle pagine del portale Dualshockers il leaker ritorna sulla questione confermando quanto già affermato in precedenza, ossia che Battlefield 2042 riceverà una "incredibile quantità di contenuti post-lancio tramite i Season Pass". Henderson ribadisce anzitutto che EA intende supportare in maniera massiccia il nuovo capitolo per evitare il ripetersi di malcontenti suscitati dalle ultime iterazioni del brand, con molti giocatori rimasti insoddisfatti dal supporto post-lancio in termini di contenuti. Il colosso americano ha già confermato che ogni Season Pass avrà una durata all'incirca di tre mesi e che ciascuno di essi aggiungerà un nuovo Specialista oltre ad ulteriori armi, veicoli e gadget di vario genere.

Sebbene per il momento EA non sia andata troppo a fondo circa i dettagli sui futuri Season Pass, Henderson fornisce alcune informazioni potenzialmente interessanti: stando alle fonti con cui ha avuto modo di interagire, sembra certo che verrà inclusa una sola mappa dal passato per volta nella modalità Portal annunciata durante l'ultimo EA Play Live. La mappa rimasterizzata andrà ad aggiungersi ad altre due originali e disponibili nelle modalità Portal ed All Out War: ciò significa quindi che ogni Stagione dovrebbe offrire tre nuove mappe complessive.

L'insider aggiunge che ciascuna Stagione di Battlefield 2042 ruoterà attorno a un tema principale, che dovrebbe essere collegato alle calamità naturali alla base del gioco: Henderson parla di disastri quali eruzioni vulaniche, tsunami, terremoti e persino asteriodi che potrebbero essere aggiunti tramite i futuri contenuti. Per quanto riguarda la modalità Portal, invece, il tema principale ruoterà attorno alla mappa ripresa dai passati capitoli della serie. Ricordiamo a tal proposito che già c'è una lista delle mappe classiche per Battlefield 2042 Portal che prevede per il momento mappe riprese da Battlefield 1942, Battlefield Bad Company 2 e Battlefield 3, tuttavia Henderson non esclude che in futuro possano essere presi in considerazione anche scenari visti in altri capitoli quali Battlefield 4 e Battlefield 1, sebbene per adesso si tratti solo di supposizioni.

Infine, per quanto riguarda armi e veicoli, il leaker afferma che almeno 12 armi e 4 veicoli verranno introdotti tramite ogni Stagione, equamente ripartiti tra All Out War e Portal. In quest'ultimo caso il design e la tipologia di armi e mezzi aggiuntivi ruoteranno attorno alla mappa rimasterizzata proposta.

Henderson conclude sottolineando che quanto riferito si tratta al momento di rumors che vanno necessariamente presi con le pinze, in attesa di maggiori dettagli da parte di EA. Nel frattempo vi rimandiamo alla nostra anteprima di Battlefield 2042 Portal.