Battlefield 2042 Portal: la lista delle mappe classiche, da 1942 a Bad Company 2

Durante l'EA Play Live 2021 andato in onda il 22 luglio DICE ha presentato la modalità Portal di Battlefield 2042, uno strumento sandbox che consentirà ai giocatori di creare e partecipare a partite altamente personalizzate su sei mappe classiche della serie.

I creatori potranno far scontrare eserciti di diverse epoche storiche, scegliere la tipologia di armi a disposizione e impostare set di regole speciali per dare via a partite uniche e distintive. Come abbiamo specificato nella nostra anteprima di Battlefield 2042, in Portal saranno incluse sei mappe classiche di Battlefield provenienti da tre differenti capitoli della serie - Battlefield 1942, Battlefield Bad Company 2 e Battlefield 3 - che per l'occasione sono state ricostruite da zero con la versione più recente del Frostbite. Di quali mappe stiamo parlando?

Battlefield 2042 Portal | Le mappe classiche

Offensiva delle Ardenne (Battlefield 1942) - L'esercito tedesco ha sferrato un massiccio contrattacco contro un punto debole del fronte alleato. Fai del tuo meglio nelle foreste e nei campi di questa vasta mappa incentrata sui veicoli.;

El Alamein (Battlefield 1942) - Combattuta nel 1942, la battaglia di El Alamein fu uno scontro cruciale tra le indebolite truppe tedesche e gli inglesi. Piazza più mine possibile per accogliere la divisione Panzer con una sorpresa esplosiva;

Porto di Arica (Battlefield Bad Company 2) - Un tempo molto attivo, il porto di Arica è ora una letale zona di combattimento situata nell'area di uno dei deserti più aridi del mondo. Fai attenzione ai nemici negli edifici e preparati a frenetici combattimenti tra fanteria e veicoli;

Valparaiso (Battlefield Bad Company 2) - Mentre la seconda guerra russo-americana infuria, fuori da questa città costiera cilena si svolge una battaglia di importanza cruciale. Preparati a scontri tra fanteria nella giungla e ad attacchi anfibi sulla costa;

Confine sul Caspio (Battlefield 3) - Un vero classico di Battlefield, ambientato sul lato del Turkmenistan del confine iraniano, dove si sono accampate forze di ricognizione russa. La scelta ideale per gli appassionati degli scontri tra veicoli;

Canali di Noshahr (Battlefield 3) - I marine statunitensi attaccano su un importante porto lungo la costa iraniana. Preparati a scontri ravvicinati tra fanteria e a uno scontro su scala globale in questo porto di importanza strategica.

Le sei mappe classiche andranno ad aggiungersi alle sette inedite di Battlefield 2042 (Orbitale, Clessidra, Caleidoscopico, Manifesto, Abbandono, Deriva e Rinascita), portando a tredici la conta totale delle mappe incluse al lancio del gioco, fissato per il 22 ottobre su PlayStation 5, PS4, Xbox One, Xbox Series X|S e PC. L'Open Beta di Battlefield 2042 si svolgerà invece a settembre.