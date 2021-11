Battlefield 2042: al via il preload su Xbox, in arrivo a breve anche su PS4 e PS5

In maniera simile a quanto accaduto qualche giorno fa con la Grand Theft Auto Trilogy The Definitive Edition, anche Battlefield 2042 è disponibile al preload su alcune delle piattaforme sulle quali approderà a breve.

Da qualche ora, infatti, tutti i giocatori Xbox One e Xbox Series X|S possono avviare il download di tutti i file relativi allo sparatutto in prima persona, così da prepararsi al lancio della versione ad accesso anticipato o al day one. La versione del gioco per la console di ultima generazione targata Microsoft pesa circa 50 GB e può essere scaricata senza alcun tipo di limitazione da parte dei giocatori. Tramite l'app ufficiale di Xbox potete avviare il download anche se non avete preordinato il gioco in versione digitale e siete in attesa del disco o, più semplicemente, disponete di un abbonamento attivo a Xbox Game Pass Ultimate (o ad EA Play) e voltete usufruire del periodo di prova. Vi ricordiamo infatti che è in arrivo una prova di 10 ore di Battlefield 2042 che avrà inizio il prossimo 12 novembre 2021, in concomitanza con linizio dell'Early Access.

Chiunque fosse interessato al preload sulle restanti piattaforme, ovvero PlayStation 4/PlayStation 5 e PC, potrà scaricare tutti i file dal 10 novembre 2021, ovvero con due giorni d'anticipo rispetto all'avvio dei server per chiunque abbia preordinato una delle due versioni speciali.