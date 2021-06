Battlefield 2042: preordini aperti da GameStopZing, accesso anticipato alla Beta e bonus

GameStopZing ha aperto i preordini di Battlefield 2042, il nuovo episodio della serie sparatutto di DICE ed Electronic Arts in arrivo a ottobre su PC e tutte le console (ad eccezione di Nintendo Switch). GameStopZing ha aperto i preordini per tutte le versioni standard, con bonus preorder e accesso anticipato alla Open Beta.

Tutti coloro che prenoteranno Battlefield 2042 riceveranno l'accesso anticipato alla Beta Pubblica (la data non è stata resa nota) ed è quindi una buona occasione per provare con mano, e in anteprima assoluta, il nuovo gioco di Battlefield. Con il preordine otterrete anche il Portafortuna Arma Epico Mr. Chompi, il Coltello Epico da corco a corpo Baku ABC-90, lo sfondo scheda giocatore Sbarco e una Piastrina Vecchia Guardia. Il gioco sarà disponibile dal 22 ottobre 2021 su tutte le piattaforme.



Battlefield 2042 Preordini

Battlefield 2042 è uno sparatutto in prima persona che segna il ritorno dell'iconica guerra totale della serie. In un futuro prossimo in cui il mondo è stato trasformato dal caos, adattati per vincere in campi di battaglia dinamici con l'aiuto della tua squadra e di un arsenale all'avanguardia."