Battlefield 2042 si prepara per le festività: skin di Babbo Natale in arrivo?

Con il Natale 2021 ormai alle porte è altamente probabile che, come accade di consueto, vari titoli multiplayer offriranno costumi e gadget a tema per celebrare le festività. Uno di questi giochi potrebbe essere proprio Battlefield 2042, almeno stando a quanto scoperto da alcuni insider.

Sembra infatti che nuove skin, tra le quali una raffigurante un agguerrito Babbo Natale munito di fucile d'assalto, siano per errore trapelate in anticipo ed immediatamente rimosse da Electronic Arts. Gli autori però non sono stati così veloci, dato che vari utenti hanno rapidamente catturato le immagini dei contenuti inediti (ricompense collegate alle prossime missioni settimanali) per poi condividerle sui social. Oltre al costume di Babbo Natale sarebbero previste anche skin relative ad elicotteri (denominata "Little Blitzen") e carri armati ("Big Nic"). A quanto pare bisognerà aspettare ancora un po' prima di mettere le mani sopra tali contenuti, e non è da escludere che ulteriori oggetti a tema natalizio possano essere messi a disposizione prossimamente.

Nel frattempo però la situazione attorno all'ultimo episodio della serie bellica firmata DICE non sembra essere delle più rosee: l'aggiornamento 3 di Battlefield 2042 ha causato problemi ai server, spingendo gli sviluppatori ad intervenire per risolvere la situazione. Nel frattempo i giocatori di Battlefield 2042 su Steam si sono dimezzati in un mese, con i picchi degli ultimi giorni non andati oltre i 57.000 utenti.