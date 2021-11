Battlefield 2042, presente un riferimento al conflitto in Crimea: EA si scusa

A pochi giorni dalla pubblicazione dell'esperienza proposta da Battlefield 2042 su PC e console di nuova e vecchia generazione, la community attiva nello shooter ha portato all'attenzione di DICE e EA una problematica molto specifica.

In particolare, i giocatori di origine ucraina hanno puntato il dito contro una delle skin sbloccabili per il personaggio di Pyotr "Boris" Guskovsky, di origine russa. Quest'ultimo può infatti essere equipaggiato con un set denominato "Little Green Man". Un'espressione che non è risultata affatto gradita alla community, poiché rappresenta un riferimento ad un grave episodio del conflitto tra Ucraina e Russia relativo alla sovranità sulla regione della Crimea. In particolare, con "Little Green Man", la narrazione ucraina del conflitto si riferisce alla presunta azione ostile nell'area di truppe russe prive di insegne identificative.

In seguito ai feedback offerti dalla community, Electronic Arts ha deciso di modificare la denominazione della skin presente in Battlefield 2042. A comunicarlo è stata la stessa compagnia, tramite il breve messaggio che trovate in calce a questa news. Riferendosi all'item, EA scrive: "Quest'ultimo presenta in maniera involontaria dei riferimenti ad una problematica reale, e non riflette i valori che guidano il nostro team. Cambieremo la denominazione in uno dei prossimi aggiornamenti - promette il publisher - e vi ringraziamo per aver portato la questione alla nostra attenzione".