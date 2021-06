Battlefield 2042: ecco le prime immagini tra città in rovina e disastri naturali

Con ancora negli occhi le esplosive scene del reveal trailer di Battlefield 2042, EA DICE ci reimmerge nelle atmosfere dello sparatutto sci-fi pubblicando una ricca galleria immagini che ritrae, appunto, le ambientazioni che faranno da sfondo alla guerra mondiale delineata in questo nuovo capitolo della serie.

Il conflitto ipotizzato dalla sussidiaria svedese di Electronic Arts coinvolgerà gli Stati Uniti, la Russia e i rispettivi alleati, tratteggiando un cupo futuro dominato dagli sconvolgimenti climatici. La cronica carenza di cibo, energia e acqua pulita farà cadere decine di nazioni, costringendo milioni di persone a divenire Non-Patriated e a migrare verso i Paesi riusciti a fronteggiare la crisi climatica.

Le prime immagini ufficiali di Battlefield 2042 sono la rappresentazione plastica della drammatica situazione delinata dal nuovo episodio della serie sparatutto, dove gli utenti saranno chiamati ad assumere il controllo di soldati Specialisti Non-Patriated e decidere per quale schieramento combattere, nella speranza che la propria scelta assicuri un futuro alla propria gente costretta a migrare per sfuggire a un futuro di fame e stenti.

La commercializzazione di Battlefield 2042 è prevista per il 22 ottobre 2021 su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Per tutte le informazioni sui contenuti e i primi dettagli sul gameplay, vi invitiamo a leggere il nostro speciale su Battlefield 2042 a firma di Francesco Fossetti.