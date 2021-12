Battlefield 2042: primi avvistamenti per i banner pubblicitari in game

Sembra che lo screen che mostra la mappa Exposure in Battlefield 2042 non sia l'unico elemento relativo allo sparatutto trapelato online nel corso delle ultime ore, dal momento che un recente avvistamento potrebbe aver anticipato l'arrivo di banner promozionali.

Alcuni giocatori della versione PlayStation 5 dello shooter con visuale in soggettiva hanno infatti adocchiato un banner per la personalizzazione del profilo che lascia ben poco spazio all'immaginazione e che mostra un fotogramma della mappa nel quale è ben visibile un cartellone pubblicitario dedicato ai mouse della serie da gaming Logitech, nello specifico il Logitech G502. Il banner in questione dovrebbe far parte di un bundle creato in collaborazione con la celebre azienda produttrice di hardware e nel quale potrebbero esserci anche due skin per la modifica dell'aspetto delle armi e un costume.

È probabile quindi che, come già accaduto in passato con altri episodi della serie Electronic Arts, siano in arrivo delle pubblicità in game che serviranno all'azienda per supportare il gioco nel tempo e fornire agli utenti nuovi contenuti gratuiti.

In attesa di dettagli ufficiali da parte di EA, vi ricordiamo che Battlefield 2042 ha meno giocatori attivi del quinto capitolo su Steam.