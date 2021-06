Battlefield 2042: gli elicotteri protagonisti della prima clip di gameplay ufficiale

I canali social di EA DICE solleticano la curiosità degli appassionati di sparatutto mostrando una breve clip tratta dal Gameplay Reveal di Battlefield 2042 che, lo ricordiamo, sarà svelato nella sua interezza il 13 giugno in occasione dello Showcase Xbox e Bethesda dell'E3 2021.

Nel post condiviso dalla sussidiaria svedese di Electronic Arts si possono ammirare degli scampoli di gameplay con protagonisti degli elicotteri da combattimento. Lo scenario che fa da sfondo alla clip mostra i grattacieli di una città futuristica, presumibilmente la stessa metropoli osservata nel reveal trailer di Battlefield 2042.

Il conflitto ipotizzato da EA DICE coinvolgerà gli Stati Uniti, la Russia e i rispettivi alleati in uno scontro alimentato dagli sconvolgimenti climatici e, con essi, dalla cronica mancanza di cibo, energia e acqua pulita. Un ruolo fondamentale in questa guerra lo avrà la crisi umanitaria fittizia dei Non-Patriated, ossia delle popolazioni dei Paesi finiti in bancarotta per colpa del surriscaldamento globale e delle sue conseguenze.

L'uscita di Battlefield 2042 è prevista per il 22 ottobre di quest'anno su PC, PS4 e Xbox One, oltreché su PlayStation 5 e Xbox Series X/S in versione ottimizzata. Per tutte le informazioni sui contenuti e i primi dettagli sul gameplay nell'attesa delle sorprese previste per lo show Xbox e Bethesda, vi invitiamo a leggere il nostro speciale su Battlefield 2042 curato da Francesco Fossetti.