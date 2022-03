Battlefield 2042 ha più di un problema con le mappe e DICE vuole il vostro parere

Dopo aver annunciato l'ennesimo rinvio della patch 3.3 di Battlefield 2042, destinata ad introdurre la tanto richiesta scoreboard, i ragazzi di DICE sono intervenuti sul proprio sito ufficiale per tracciare la rotta in vista dei futuri (e necessari) interventi per il miglioramento dello sparatutto in prima persona.

Lo studio di sviluppo svedese ha innanzitutto ammesso che le mappe di Battlefield 2042 hanno più di un problema, cinque per la precisione.

Spostamenti

Intensità dei combattimenti

Linee di tiro

Percorsi

Coperture

Una delle criticità più importanti è legata all'eccessiva lunghezza degli spostamenti, che hanno fatto guadagnare al gioco il poco lusinghiero appellativo di "simulatore di passeggiate". La colpa, in parte, è da attribuire alla grandezza delle mappe di Battlefield 2042, tra le più estese mai realizzate per la serie. Per risolvere questo problema, DICE intende "ridurre il tempo necessario allo spostamento tra bandiera e base su alcune mappe, spostando quest'ultima e le bandiere più vicine".

Un altro ambito che richiede un intervento è l'eccessiva intensità dei combattimenti che viene a generarsi in talune occasioni, in particolare nella modalità a 128 giocatori Sfondamento. "Sappiamo che durante certi assalti agli obiettivi la contesa delle bandiere può diventare troppo caotica. Capita che siano coinvolti troppi utenti o troppi veicoli, e a volte il caos può sembrare soverchiante quando si prova a comprendere la situazione". DICE sta valutando la possibilità di abbassare il numero a 64 giocatori oppure ridurre il numero dei veicoli generabili.

Le altre questioni da affrontare sono le linee di tiro (attualmente ci sono troppi spazi aperti e zone pianeggianti, caratteristica che favorisce gli scontri a lunga distanza tra gli obiettivi), la mancanza di percorsi chiari verso gli obiettivi (senza un percorso ben definito, il fuoco nemico arriva spesso da tutte le direzioni possibili) e le coperture (nelle mappe ci sono pochi ripari, una caratteristica che rende il problema delle linee di tiro affrontato ancor più evidente).

Adesso la palla passa a voi: dopo aver fornito una panoramica dei problemi delle mappe, DICE ha invitato tutti i giocatori di Battlefield 2042 a fornire il loro feedback sul forum ufficiale della serie e ha rinnovato il suo impegno a migliorare Battlefield 2042 con tanti nuovi contenuti.