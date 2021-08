Battlefield 2042 ha problemi con lo sviluppo? Tom Henderson è preoccupato

L'insider Tom Henderson in questi mesi ha svelato tanti dettagli su Battlefield 2042 e sul nuovo Call of Duty con netto anticipo rispetto agli annunci ufficiali, dimostrando di essere bene informato su quello che avviene dietro le quinte dello sviluppo dei due celebri shooter.

Con un articolo pubblicato su DualShockers, Henderson ha messo le mani avanti riguardo possibili problemi di sviluppo di Battlefield 2042, il nuovo gioco DICE in arrivo a ottobre. Il nuovo Battlefield è stato annunciato a inizio giugno ed è tornato poi a mostrarsi a luglio all'evento EA Play, il leaker e insider però sottolinea come ad oggi si siano visti solamente pochissimi secondi di gameplay.

Mancano appena undici settimane al lancio e in questa fase lo sviluppo dovrebbe aver raggiunto almeno la fase Alpha, per fare un paragone nello stesso periodo della presentazione di Battlefield V, EA aveva mostrato non solo il gameplay ma anche diversi trailer oltre ad aver lanciato la Closed Alpha.

Il Test Tecnico di Battlefield 2042 dovrebbe iniziare ad agosto ma si tratta appunto di una beta tecnica e non di una vera e propria alpha o beta per il grande pubblico. Secondo Henderson questo potrebbe essere il segnale di alcuni problemi di sviluppo, ma non è escluso che si tratti solamente di una mossa di marketing del publisher, che ha ovviamente un piano chiaro e preciso per i reveal legati al gioco.