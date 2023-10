Battlefield 2042, la prova gratis ha avuto successo: quasi 100k utenti in contemporanea

Proprio nell'arco degli ultimi giorni, Electronic Arts ha deciso di rendere Battlefield 2042 gratis fino al 16 ottobre, per la felicità di tutti i giocatori intenti a scoprire le novità offerte dalla Stagione 6 dello sparatutto di DICE rilasciato nel 2021. Ebbene, grazie a quanto fatto da EA vi è stato un picco che si avvicina ai 100mila utenti.

Non si tratta dell'acme del successo della versione Steam del gioco (il quale corrisponde a 100,590 giocatori online nel medesimo momento), ma è comunque un risultato più che sorprendente e positivo per il titolo EA: Battlefield 2042 ha registrato un'impennata massima fino a 91,772, conseguita nell'arco di poco tempo. Sebbene la prova gratuita sia disponibile dal 12 di ottobre, infatti, i picchi di utenza negli ultimi quattro giorni sono avvenuti nelle scorse quarantotto ore.

Vi sono state 77.173 persone attive in contemporanea su Battlefield 2042 il 14 ottobre e, prima ancora, "soltanto" 57,167 il 13 ottobre: per il resto, invece, si parla di un valore massimo pari a 10,000 utenti circa o poco più. La formula gratuita disponibile per pochi giorni sta quindi avendo un discreto successo; che Battlefield 2042 possa infrangere il picco massimo di 100,590 nell'arco delle prossime ore o dei giorni a seguire? Non ci resta che attendere ancora un po' prima di poter rispondere alla suddetta domanda. Dopo aver visto le novità della Stagione 6 "creazioni oscure" di Battlefield 2042 in video, è tempo di scendere in campo con la prova gratuita per poterle provare con mano.