Battlefield 2042 prova a rilanciarsi: il gameplay reveal della Stagione 1 ha una data

Dopo i tanti leak della Stagione 1 di Battlefield 2042, DICE si riaffaccia sui social per fissare la data e l'ora del gameplay reveal di Zero Hour, la nuova fase ingame che inaugurerà ufficialmente la prima Season dello sparatutto multiplayer di Electronic Arts.

Il teaser che accompagna l'annuncio degli sviluppatori svedesi invita tutti gli appassionati di Battlefield a prepararsi, appunto, al Gameplay Premiere di Zero Hour, un filmato che mostrerà tutte le novità e le sorprese previste da EA DICE per quella che sperano sia la Stagione del rilancio di BF2042.

Come sottolineato dagli stessi esponenti della software house europea in queste ultime settimane, la fase Zero Hour aggiungerà una nuova mappa a Battlefield 2042, oltre a delle sorprese non meglio specificate dal team di DICE tra funzionalità, modifiche alla progressione dell'esperienza di gioco e, presumibilmente, interventi sugli Specialisti.

Senza indugiare oltre, vi informiamo che il Gameplay Premiere di Zero Hour è fissato per le ore 17:00 italiane di domani, martedì 7 giugno. Nell'attesa di scoprire cosa bolle in pentola dalle parti di EA DICE e Ripple Effect, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Battlefield 2042.