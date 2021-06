Battlefield 2042 su PS4 e Xbox One: mappe ridotte e limite di 64 giocatori

Electronic Arts e DICE hanno finalmente tolto i veli a Battlefield 2042, il nuovo ambizioso capitolo della saga sparatutto che si appresta a tornare sulle scene a partire dal mese di ottobre di quest'anno.

Oltre ad averci concesso una primissima occhiata al gioco grazie al reveal trailer cinematico trasmesso poche ore fa, il team di sviluppo ha diffuso le prime informazioni riguardo a ciò che potremo aspettarci dal nuovo shooter bellico. È stato precisato che Battlefield 2042 sarà un titolo completamente dedito al multiplayer, e dunque i giocatori possono aspettarsi grandi cose in termini di modalità, mappe, veicoli e varietà all'interno del comparto online.

Su PC, PS5 e Xbox Series X|S gli sviluppatori hanno dato sfogo alla propria creatività, dando vita a mappe gigantesche e creando modalità in grado di ospitare fino ad un massimo di 128 giocatori in simultanea. Lo stesso discorso non vale per le console old gen: proprio come sottolineato all'interno della nostra Anteprima di Battlefield 2042, lo sparatutto in prima persona presenterà delle mappe dalle dimensioni ridotte su PlayStation 4 e Xbox One, all'interno delle quali potranno esserci soltanto 64 giocatori in totale. Difficilmente verranno a mancare le sensazioni che le battaglie su larga scala della serie hanno sempre saputo trasmettere, ma al contempo si tratterà di un'esperienza che difficilmente potrà reggere il confronto con le controparti next-gen.

Battlefield 2042 sarà disponibile a partire dal 22 ottobre, tuttavia prenotando il gioco o sottoscrivendo un abbonamento a EA Play potrete ottenere la vostra copia con una settimana di anticipo. Effettuando il pre-order, inoltre, avrete accesso all'Open Beta di cui non conosciamo ancora la data di lancio ufficiale.