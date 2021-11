Battlefield 2042 su PS5: tutti i dettagli su peso e data del preload

Manca ancora qualche settimana al debutto di Battlefield 2042 e, in attesa che lo sparatutto EA DICE raggiunga gli scaffali dei negozi di tutto il mondo, sono emersi tutti i dettagli in merito al preload e al peso del download della versione PlayStation 5.

Per quello che riguarda le dimensioni del gioco, l'account Twitter PlayStation Game Size ha confermato che Battlefield 2042 sulla console di ultima generazione targata Sony peserà 42,389 GB per gli utenti americani e 42,717 GB per i videogiocatori europei. Stando al sempre ben informato profilo che scruta attentamente il database PlayStation, il peso indicato non tiene in considerazione l'eventuale patch del day one che verrà quasi sicuramente pubblicata in prossimità del lancio. Saranno invece diverse le date del preload, le quali cambieranno in base ad una serie di fattori legati alla versione del gioco acquistata. A partire dal prossimo 10 novembre 2021 potranno iniziare a scaricare tutti i file del gioco gli acquirenti della versione Gold e della versione Ultimate, invece tutti gli altri dovranno attendere il 17 novembre 2021. Ovviamente anche il day one cambierà in base alla versione acquistata e chi avrà il privilegio di giocare l'Early Access potrà avviare il titolo dal 12 novembre 2021, esattamente una settimana prima del lancio ufficiale fissato al 19 novembre 2021.

In attesa di saperne di più sul gioco, vi ricordiamo che l'ultimo trailer di Battlefield 2042 mostra le funzionalità esclusive della versione PC. Avete già letto la nostra anteprima della modalità Hazard Zone di Battlefield 2042?