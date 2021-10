Battlefield 2042: DICE pubblica uno screenshot della versione Xbox One, ecco come appare

Come gira Battlefield 2042 su console di vecchia generazione come PS4 e Xbox One? Non lo sappiamo (ancora) ma DICE ha voluto dare un segnale positivo in tal senso pubblicando uno screenshot del gioco tratto dalla versione Xbox One.

Chiaramente è difficile valutare la qualità grafica da un singolo screenshot, DICE ha sempre mostrato Battlefield 2042 in azione su PC e console di attuale generazione, rispetto a queste ultime piattaforme si nota certamente un livello di dettaglio più basso e una risoluzione inferiore, ma non è possibile andare oltre questi giudizi, non avendo avuto modo di vedere il gioco in movimento su hardware old-gen.

C'è da dire che i dubbi verranno sciolti tra pochissimo dal momento che oggi parte la Beta di Battlefield 2042 su PC, PS4, Xbox One, PS5 e Xbox Series X/S. Il 6 e 7 ottobre la Beta sarà aperta agli abbonati EA Play mentre nei giorni 8 e 9 ottobre diventerà pubblica e aperta a tutti, basterà scaricare il client sulla propria console (o su PC) e iniziare a giocare, senza bisogno di codici o inviti.

Il nuovo gioco EA e DICE è atteso per il 19 novembre 2021, recentemente si è parlato di un rinvio di Battlefield 2042 al 2022 ma l'insider Tom Henderson ha smentito questa ipotesi.