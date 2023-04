Battlefield 2042: da quando sarà disponibile l'evento del Leviatano?

C'è un grande fermento tra i fan del celebre sparatutto targato EA Dice e Ripple Effect, soprattutto in seguito all'annuncio in video dell'evento Leviatano in Battlefield 2042 che mostra esplosivi e scontri ravvicinati. Come sappiamo, la suddetta introduzione approderà molto presto in quel di Battlefield 2042, stando a quanto detto ufficialmente.

Ma quando verrò sbloccato l'evento del Leviatano in azione? A suggerire la risposta è l'account Twitter di Battlefield, il quale ci ricorda che l'iniziativa prenderà piede a partire dall'11 aprile 2023. L'infografica pubblicata, però, riporta un'ulteriore informazione circa l'esatto orario di apertura delle danze in quel di Battlefield 2042.

Leviathan Rising inizierà alle ore 14:00 dell'11 aprile 2023 (ora italiana) e, da quel che sappiamo in via ufficiale dalla stessa EA, tre le novità introdotte avremo Shutdown, una nuova modalità di gioco in cui "l'unico alleato è la tua squadra e il tempo ti è nemico", ove la chiave per vincere sarà la collaborazione e il dominio sugli avversari.

Il team di sviluppo sta mantenendo fede alla promessa di supportare Battlefield 2042 anche nel 2024, mantenendo così vivo l'interesse degli utenti attorno alla produzione targata EA. Il tutto avverrà grazie alla diversa mole di contenuti che entreranno a far parte delle fila di Battlefield 2042 già dal prossimo 13 aprile, data in cui saranno resi disponibili nuovi modi di divertirsi in compagnia e altrettanti modi di fruire dell'esperienza messa a punto da EA Dice e Ripple Effect. A tutto questo, inoltre, si aggiungeranno nuove ricompense da ottenere, riscattare e acquistare in gioco.