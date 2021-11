Battlefield 2042: Ray Tracing e DLSS nello spettacolare trailer di Nvidia

Nel corso delle ultime ore è apparso sul canale ufficiale YouTube di Nvidia un nuovo e spettacolare trailer dedicato a Battlefield 2042, di cui possiamo osservare il comparto grafico al massimo delle potenzialità grazie all'utilizzo delle schede video della serie RTX 3000.

Il filmato in questione ha una durata molto breve, ma le sequenze in game che vengono mostrate permettono di apprezzare tutte le caratteristiche esclusive della versione PC dello sparatutto. Il team di sviluppo ha infatti implementato il supporto a tutte quelle funzionalità Nvidia che migliorano l'esperienza di gioco e, come potete vedere nel trailer, non solo ci sarà la possibilità di migliorare l'impatto visivo grazie al Ray Tracing, ma anche di aumentare la fluidità tramite il DLSS e ridurre l'input lag con Nvidia Reflex.

Prima di lasciarvi al video che mostra in movimento il gioco su una scheda grafica Nvidia di ultima generazione, vi ricordiamo che proprio qualche giorno fa EA DICE ha pubblicato un altro trailer dedicato al gameplay di Battlefield 2042 nelle mappe Renewal, Breakaway e Discarded. Sapevate inoltre che EA DICE ha confermato la presenza in Battlefield 2042 del primo specialista non binario della serie di sparatutto?