Battlefield 2042, record negativo: è tra i dieci giochi peggio recensiti su Steam

Le migliaia di recensioni negative assegnate a Battlefield 2042 su Steam hanno infine generato un impressionante impatto sul nuovo sparatutto edito da Electronic Arts.

Al momento, infatti, lo shooter DICE è entrato a far parte di una classifica ben poco lusinghiera, con Battlefield 2042 che figura tra i dieci giochi peggio recensiti di sempre su Steam. Le votazioni assegnate dal pubblico della piattaforma Valve ha portato il gioco ad occupare l'ottava posizione in graduatoria, con quest'ultima che per ora si presenta con la seguente struttura:

eFootball 2022: media di 1.25, assegnata da 23.797 voti; Flatout 3: Chaos and Destruction: media di 1.55, assegnata da 2.938 voti; Uriel’s Chasm: media di 1. 73, assegnata da 2.744 voti; Kinetic Void: media di 1.83, assegnata da 1.516 voti; Spacebase DF-9: media di 1.86, assegnata da 4.136 voti; Identity: media di 2.17, assegnata da 1.948 voti; GASP: media di 2.26, assegnata da 1.592 voti; Battlefield 2042: media di 2.33, assegnata da 25.143 voti; RollerCoaster Tycoon World: media di 2.46, assegnata da 5.439 voti; Godus: media di 2.53, assegnata da 7.064 voti;

Al vertice della poco onorevole classifica, troviamo invece, con il simulatore calcistico di Konami che è stato caratterizzato da un debutto a dir poco tumultuoso. Al momento, Battlefield 2042 è stato bocciato anche su Metacritic , dove la community ha dato libero sfogo alle proprie lamentele.