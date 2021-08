Battlefield 2042 in regalo con PC desktop o laptop NVIDIA GeForce RTX

La nuova iniziativa promozionale lanciata da Electronic Arts e NVIDIA in coincidenza della Gamescom 2021 permette a tutti gli acquirenti di un PC desktop o laptop equipaggiato con una scheda video della famiglia GeForce RTX di ricevere gratis una copia di Battlefield 2042.

In virtù della collaborazione sancita sin dal reveal di Battlefield 2042, EA e la compagnia di Santa Clara invita tutti gli utenti che desiderano aggiornare la propria postazione PC gaming ad approfittare dell'offerta e ottenere una copia gratuita del prossimo, attesissimo capitolo dell'epopea FPS di Battlefield.

Nel corso della nuova edizione della Gamescom, NVIDIA svela che Battlefield 2042 sarà in bundle con alcuni desktop e laptop GeForce RTX per un periodo di tempo limitato: in calce alla notizia trovate il link al sito della casa verde con tutti i dettagli sull'offerta, dai negozi che aderiscono all'iniziativa ai modelli in bundle con lo sparatutto sci-fi di EA DICE e Ripple Effect.

Stando al responsabile della tecnologia per EA Studios Europe Seth Christie, "siamo in grado di rendere Battlefield 2042 la versione più avanzata di sempre a livello tecnologico, grazie alla suite di tecnologie rivoluzionarie di NVIDIA. Con DLSS e NVIDIA Reflex possiamo offrire il massimo delle prestazioni, la migliore qualità dell'immagine e un gaming a bassa latenza per un'esperienza competitiva senza precedenti".

Prima di lasciarvi al video che celebra l'offerta sui bundle con desktop e laptop GeForce RTX, vi ricordiamo che Battlefield 2042 sarà disponibile dal 26 ottobre su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.