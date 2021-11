Battlefield 2042: il responsabile del design Fawzi Mesmar ha lasciato DICE

A pochi giorni dal lancio di Battlefield 2042, il responsabile del design Fawzi Mesmar ha annunciato che lascerà DICE, il suo ultimo giorno di lavoro all'interno dello studio sarà il 26 novembre.

La notizia è stata prima svelata da VGC e poi confermata da DICE, Fawzi Mesmar ha inviato una email per salutare i colleghi, ringraziando tutti per il supporto e rivelando di aver ricevuto una grossa offerta da uno studio europeo. La notizia è stata mantenuta riservata per non distogliere l'attenzione dal progetto e solo adesso è diventata di dominio pubblico, con tanto di conferma da parte di Electronic Arts che augura a Mesmar il meglio per il suo futuro personale e professionale.

Fawzi Mesmar, ex capo di King (compagnia ora di proprietà di Activision Blizzard) ha lavorato come responsabile del design di Battlefield e Star Wars Battlefront coordinando un team composto da oltre 80 creativi tra grafici, game designer e artisti. DICE non ha ancora annunciato i piani per il successore di Mesmar ma l'ex responsabile del design fa sapere che un successore è già stato designato e verrà rivelato quando DICE ed Electronic Arts lo riterranno opportuno.

L'addio di Mesmar non sembra in alcun modo legato alla tiepida accoglienza ricevuta da Battlefield 2042 al lancio e la decisione è stata presa prima del lancio del gioco.