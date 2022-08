Battlefield 2042 riceve l'Update 1.2: importanti novità per Specialisti e Caleidoscopio

La cura rivitalizzante di Battlefield 2042 prosegue con il prossimo, importante aggiornamento per la Stagione 1 pianificato da EA DICE: sfogliamo allora le note dell'Update 1.2 per scoprire tutte le novità e sorprese previste dalla sussidiaria svedese di Electronic Arts.

L'aggiornamento di metà Stagione 1 apporterà diverse migliorie e modifiche all'esperienza di gioco offerta dal chiacchierato sparatutto multiplayer di DICE, a cominciare dal preannunciato restyling degli Specialisti. Accompagnato dall'aggiunta di diversi modelli aggiornati per i personaggi, il restyling degli Specialisti cambia lo stile e il tono dei soldati per riflettere la nuova visione delineata da EA DICE per il futuro di Battlefield 2042.

Alla prima delle tante revisioni degli Specialisti di Battlefield 2042 promesse da DICE si aggiunge anche un'importante rivisitazione della mappa Caleidoscopio, con tanti interventi che dovrebbero migliorare l'esperienza di gioco offerta grazie a nuovi ripari, al riposizionamento delle bandiere, ai nuovi dislivelli e ad aggiornamenti grafici in diversi punti dell'ambientazione.

Con l'Aggiornamento 1.2 assisteremo anche alla revisione del cannone da 30mm del RAH-68 Huron e dell'YG-99 Hannibal, con una riduzione dell'efficacia e un più rapido surriscaldamento per un maggiore bilanciamento negli scontri a fuoco con la fanteria nemica.

Da sottolineare anche l'impegno profuso da DICE nel miglioramento della mira assistita da controller e nell'aggiunta di una pagina per il profilo comprensiva delle statistiche dell'utente; una volta aperta, la schermata delle statistiche fornirà una panoramica completa sulle prestazioni e sui progressi compiuti nel gioco.

L'aggiornamento 1.2 di Battlefield 2042 sarà disponibile da domani, martedì 2 agosto, su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Il prossimo Major Update, conferma il team di EA DICE, arriverà ad agosto inoltrato e concluderà la Stagione 1 Zero Hour di Battlefield 2042 per dare ufficialmente inizio alla Season 2.