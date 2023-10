Battlefield 2042: la rinascita dell'FPS prosegue con l'evento Protocollo Oscuro

Lo sparatutto multiplayer di Electronic Arts sta vivendo una 'nuova giovinezza', prova ne sia il gran numero di giocatori di Battlefield 2042 dopo il lancio della Stagione 6. La fiducia di EA DICE per il futuro dell'FPS si riflette nella ricchezza di contenuti in arrivo con l'evento Protocollo Oscuro.

Nel corso della fase ingame che sta per aprirsi in Battlefield 2042, i frequentatori vecchi e nuovi delle lobby online dello sparatutto di EA potranno fronteggiare i Geist, soldati sintetici creati dall'Intelligenza Artificiale ribelle che controlla il complesso militare di Boreas.

L'evento Protocollo Oscuro introdurrà una nuova modalità 12 contro 12, Killswitch, che spronerà i giocatori a servirsi dell'IA ribelle per 'stampare' fino a 40 Geist per il proprio team e utilizzarli a proprio vantaggio per conquistare i nodi e ottenere, così facendo, i punti necessari per raggiungere la vittoria.

Per tutta la durata dell'evento di metà Stagione 6, che avrà inizio il 31 ottobre e si concluderà il 14 novembre su PC, PlayStation e Xbox, potremo ottenere numerose ricompense settimanali e acquistare dei bundle esclusivi nel Negozio.

E voi, cosa ne pensate del 'ritorno di fiamma' dei patiti di FPS per Battlefield 2042? Anche voi state ripopolando (o raggiunto solo ora) i server dello sparatutto di EA DICE? Fatecelo sapere con un commento, ma prima vi invitiamo ad ammirare il video dell'evento Protocollo Oscuro e recuperare questa nostra guida con trucchi di Battlefield 2042.