Battlefield 2042 si rinnova: centinaia di cambiamenti con la patch 1.0.0, ora disponibile

In attesa del reveal di quelli che saranno i contenuti della Stagione 1 di Battlefield 2042, i team di Electronic Arts e DICE annunciano l'avvenuta pubblicazione di un'importante patch.

Nella mattinata di oggi, martedì 7 giugno 2022, lo shooter ha infatti accolto l'update 1.0.0, che spiana la strada all'avvio di una nuova fase per il gioco. Già disponibile per il download e l'installazione su tutte le piattaforme, la patch introduce centinaia di modifiche all'interno di Battlefield 2042. Di seguito, vi segnaliamo le modifiche più rilevanti introdotte da DICE:

Sul fronte del gameplay, si segnala un miglioramento nella gestione dei soldati , con tanto di animazioni e movimenti più fluidi;

, con tanto di animazioni e movimenti più fluidi; Rinnovamento per il netcode delle armi , accompagnato da operazioni di bilanciamento dell'arsenale e incremento della precisione delle bocche da fuoco;

, accompagnato da operazioni di bilanciamento dell'arsenale e incremento della precisione delle bocche da fuoco; Aumento delle occasioni che possono generare XP . Ad esempio, DICE cita l'uccisione di un avversario che in precedenza aveva ferito un compagno di squadra;

. Ad esempio, DICE cita l'uccisione di un avversario che in precedenza aveva ferito un compagno di squadra; In Conquista è stato aumentato il numero di veicoli disponibili, per agevolare gli spostamenti nella mappa;

disponibili, per agevolare gli spostamenti nella mappa; La Sundance’s Wingsuit è ora più semplice da manovrare, ma la durata del volo è stata ridotta;

Per maggiori dettagli sul programma di rinnovamento dello shooter, non resta che attendere la diretta dedicata al reveal della Stagione 1 di Battlefield 2042 , in programma per le ore 17:00 di martedì 7 giugno 2022.