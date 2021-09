Battlefield 2042 dopo il rinvio: le date di Early Access e Beta, leak da Tom Henderson

Anticipata dal rinvio di Dying Light 2 al 2022 e da diverse indiscrezioni, è infine giunta la conferma ufficiale del posticipo di Battlefield 2042, ora atteso per il novembre di quest'anno.

Sino alla condivisione della notizia, Electronic Arts non aveva ancora diffuso le date di svolgimento dell'Open Beta dello shooter, ma al momento è ragionevole ipotizzare un ritardo anche per quest'ultima. A fronte dei rumor che volevano la sessione di test in arrivo il prossimo 22 settembre, ora il noto insider Tom Henderson sottopone all'attenzione del pubblico una differente finestra temporale.

Con il cinguettio disponibile direttamente in calce a questa news, il leaker - che si è più volte dimostrato ben informato sulla materia - sostiene che l'Open Beta di Battlefield 2042 dovrebbe ora prendere il via in data 8 ottobre. Diversamente, l'apertura dell'Accesso Anticipato sarebbe fissata per il 6 ottobre. Tom Henderson afferma di aver identificato tali date in un "database interno" che non può condividere pubblicamente. Secondo l'insider, in queste ore Electronic Arts starebbe confermando il nuovo programma alla stampa e ai content creator, con un'estensione dell'embargo previsto per ogni coverage di Battlefield 2042.



Al momento, non c'è ovviamente nulla di confermato: per scoprire se le informazioni di Tom Henderson si riveleranno veritiere, non resta che attendere aggiornamenti da Electronic Arts.