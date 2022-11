Battlefield 2042: tutti i segreti dell'esplosiva Stagione 3 Escalation

Tra periodi di prova gratis e approdo su EA Play/Xbox Game Pass Ultimate, la speranza è che Battlefield 2042 possa vivere una seconda vita dopo un anno non particolarmente esaltante dal punto di vista commerciale per lo sparatutto DICE ed Electronic Arts.

In attesa di scoprire l'incidenza di questi fattori sull'andamento del prodotto, abbiamo avuto l'opportunità di testare in anteprima tutte le novità in arrivo con la Stagione 3, intitolata Escalation. Scopriamo quali saranno i contenuti che potremo giocare fra qualche settimana.

Si vola in Svezia

Come tutte le precedenti stagioni di Battlefield 2042, il pezzo forte del content update gratuito è da ricercare nella mappa. Stavolta EA DICE ha giocato in casa, visto che quella proposta nella Season 3 dello sparatutto è la prima mappa a portare la serie in Svezia. Situata nel bel mezzo della natura selvaggia, Spearhead ha delle dimensioni comparabili a quelle di Stranded, la splendida arena di cui vi abbiamo parlato ampiamente nello speciale dedicato alla Stagione 2 di Battlefield 2042.

Pur essendo collocata nei paesaggi naturali della nazione nordica, non è composta solo da scorci bucolici e propone anche due grosse strutture dalla forma cubica al cui interno si nascondono fabbriche dal design futuristico. Troviamo poi piccole aree popolate da container o strutture dalle dimensioni contenute che corrispondono ai vari punti da conquistare nelle modalità a obiettivi. La vera peculiarità di Spearhead riguarda il paesaggio naturale, che ricorda molto gli scenari iniziali di Death Stranding sia per conformazione del terreno che per resa cromatica. Si tratta di una zona priva della verticalità che caratterizza la quasi totalità delle mappe di Battlefield 2042, sebbene la presenza di rocce e altri elementi in rilievo siano perfetti per ripararsi dal fuoco dei cecchini.

Sì, perché la mappa di Escalation è un paradiso per chi adora vestire i panni del tiratore scelto ed è una goduria aggirarsi per il territorio svedese imbracciando una delle nuove bocche da fuoco: il Rorsch MK-4 Railgun. Pur appartenendo alle armi ‘atipiche' come la balestra, si tratta a tutti gli effetti di un fucile di precisione che sfrutta l'elettromagnetismo per sparare colpi caricati.

Parliamo in sostanza di un cannone a rotaia che richiede al giocatore una discreta abilità nel calcolare i tempi per far fuoco, ma che al contempo lo premia con la sua formidabile potenza. Vista la conformazione della mappa, è possibile posizionarsi in ogni dove per prendere di mira gli avversari più lontani, senza contare che il tetto delle due strutture cubiche fornisce una visione pressoché totale sull'area di gioco, così da garantire supporto anche a lungo raggio. Oltre alla railgun, il nuovo Battle Pass include come ricompense gratuite anche il NVK-S22, un fucile a doppia canna e dall'elevato potere d'arresto che però non abbiamo potuto sfruttare a dovere proprio per via delle situazioni di gioco affrontate, in cui si tendeva in prevalenza a combattere a distanza. A tal proposito, abbiamo invece trovato davvero utile la NVK-P125, una pistola dalla canna particolarmente lunga che le consente di colpire con precisione anche a distanza, rendendola un'arma secondaria da non sottovalutare. I fan della serie saranno poi felici di sapere che tornano anche vecchie armi tramite il Vault e, in questo caso, i primi fucili che gli sviluppatori hanno ripreso dai capitoli passati sono l'XM8 (mitragliatrice leggera) e l'A-91 (fucile d'assalto). A chiudere il cerchio delle novità in termini di equipaggiamento troviamo il Coltello da lancio, che occupa lo slot delle granate e favorisce l'eliminazione rapida e silenziosa di un nemico. Chi predilige gli scontri coi veicoli adorerà l'EMKV90-TOR, un possente carro armato dotato di ben due modalità: la prima migliora la mobilità e la seconda rallenta sensibilmente la velocità di spostamento aumentandone al contempo le capacità offensive.

Un nuovo attaccante

A fare sempre parte del pass in qualità di ricompensa gratuita è anche Rasheed Zain, il nuovo specialista. Questo personaggio è un Dis-pat d'Assalto e il suo gadget prende il nome di lanciatore airburst XM370A: l'arma in questione non è altro che un lanciagranate in grado di sparare proiettili a una velocità tale da non dover calcolare la traiettoria.

Il gadget di Zain è pensato principalmente per stanare chi si nasconde dietro ai ripari, poiché permette di fare a pezzi gli oggetti che li proteggono o di farli fuori sfruttando il raggio dell'esplosione. Trattandosi di un personaggio d'attacco, il nostro Zain dispone anche di un'abilità che incita ad adottare un approccio offensivo in battaglia, poiché Perseveranza gli consente di recuperare più velocemente la salute persa.A proposito di stile di gioco, nel corso di Escalation assisteremo alla pubblicazione di un importante aggiornamento relativo al sistema delle classi. Il rework di questo aspetto di Battlefield 2042 dovrebbe marcare in maniera decisa le differenze tra i vari personaggi giocabili.

Pur non essendo entrati troppo nel dettaglio, i membri di EA DICE hanno svelato che con le nuove classi dello sparatutto vi saranno caratteristiche uniche per ciascuna categoria e, ad esempio, i cecchini dovrebbero avere meno problemi a trattenere il respiro durante le fasi di mira. Si tratta di novità interessanti ma tutte da provare, al fine di valutarne l'effettivo impatto sul gameplay. La rivisitazione degli specialisti è solo uno dei tanti contenuti che non verranno distribuiti al lancio, a cui aggiungiamo le altre armi del vault e i redesign delle mappe. Bisognerà quindi accontentarsi della nuova mappa, di Zain e delle tre armi gratis col pass, che in ogni caso dovrebbero riuscire a intrattenere a sufficienza i giocatori per un po'.