Battlefield 2042: lo sparatutto EA giocabile gratis su Steam per pochi giorni

Dopo aver ricevuto conferma che il supporto di Battlefield 2042 continuerà anche nel 2024 nonostante le innegabili difficoltà a cui è andato incontro la produzione sin dal lancio, Electronic Arts e DICE hanno appena annunciato che lo sparatutto bellico sarà giocabile gratuitamente su Steam per un periodo di tempo limitato.

Come riportato all'interno del cinguettio pubblicato dal profilo ufficiale della serie sparatutto, Battlefield 2042 è giocabile in via del tutto gratuita da oggi fino al 16 marzo su Steam. L'iniziativa di Electronic Arts giunge a poche settimane del lancio della Stagione 4, di cui potrete provare i contenuti all'interno di questa prova a tempo limitato. Se siete interessati a scendere sul campo di battaglia e provare con mano le ultima novità introdotte nel gioco dal team di DICE, vi basterà collegarvi alla pagina Steam di Battlefield 2042 e avviare il download del titolo.

Tutti i progressi che raggiungerete nel corso di questi giorni di prova potranno essere trasferiti all'interno della versione completa, in caso decidiate di acquistare il gioco. A tal proposito, vi segnaliamo che Battlefield 2042 è in forte sconto su Steam, dove è possibile acquistarlo in edizione standard a 17,99 euro anziché 59,99 euro e in Ultimate Edition a 49,99 euro al posto di 109,99 euro. Approfitterete dell'occasione per dare una chance al titolo?

Intanto DICE guarda al futuro: la software house svedese ha creato un team per le prossime esperienze single player di Battlefield.