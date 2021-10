Battlefield 2042: gli Specialisti al gran completo nel nuovo video di DICE

Gli sviluppatori di EA DICE completano l'elenco degli Specialisti di Battlefield 2042 con un video che accompagna un diario di sviluppo sulle migliorie apportate allo sparatutto multiplayer dopo la recente fase di Open Beta.

Il filmato confezionato dalla sussidiaria svedese di Electronic Arts ci presenta gli altri 5 Specialisti dei 10 che saranno disponibili all'uscita del titolo, ossia Navin Rao, Santiago "Dozer" Espinoza, Emma "Sundance" Rosier, Ji-Soo Paik e Constantin "Angel" Anghel. Gli Specialisti si caratterizzano dalle classi tradizionali di Battlefield per la presenza, appunto, di un specialità e tratti unici che ne definiscono lo stile di gioco, dando modo agli utenti di personalizzare il resto della loro attrezzatura.

Oltre al video reveal sugli Specialisti, i rappresentanti di DICE hanno pubblicato un ricco diario di sviluppo interamente focalizzato sulle migliorie e sugli interventi che hanno caratterizzato il kolossal sparatutto dopo la divisiva Open Beta di Battlefield 2042.

I punti toccati dagli autori di EA DICE e Ripple Effect sono davvero tanti e comprendono, ad esempio, una riformulazione del sistema di gestione dei server, la modifica dell'interfaccia utente, l'adozione di un sistema di ping e il potenziamento delle opzioni per le comunicazioni di squadra. Non meno importanti saranno poi gli interventi per facilitare l'identificazione di amici e nemici sul campo di battaglia, oltre all'aggiunta di indicatori per rendere più agevole l'individuazione delle granate lanciate dagli avversari e l'aumento del numero di veicoli nelle mappe più grandi.

Prima di lasciarvi al video e al link che rimanda al nuovo diario di sviluppo sui cambiamenti apportati al titolo dopo la Beta, vi ricordiamo che Battlefield 2042 è previsto in uscita per il 19 novembre su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.