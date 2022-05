Battlefield 2042: la Stagione 1 aggiungerà una sola mappa nonostante i lunghi rinvii

Dopo una lunga attesa, sembra finalmente tutto pronto per l'inizio della Stagione 1 di Battlefield 2042 a giugno, con Electronic Arts e DICE che hanno quindi svelato la Roadmap di tutti i contenuti aggiuntivi in arrivo nei prossimi mesi.

Considerati tuttavia i vari rinvii a cui la Stagione 1 è andata incontro negli scorsi mesi, molti utenti speravamo di vedere ulteriori contenuti in più rispetto a quanto stabilito definitivamente, in particolare mappe inedite in più. EA aveva già confermato che ad ogni Stagione avrebbe introdotto un'unica nuova mappa, ed intendere mantenere la parola indipendentemente dai posticipi.

Nel corso di una sessione di domande e risposte relative all'ultimo Battlefield Briefing pubblicato dagli autori, un fan ha appunto notato come si facesse riferimento agli scenari al singolare, chiedendo di conseguenza una conferma definitiva. La risposta del community manager di EA non si è fatta attendere: "Posso confermare che nel video parliamo della "mappa" della Stagione 1, al singolare".

Con molta probabilità il commento non farà piacere ai giocatori del più recente Battlefield sin dal lancio avvenuto a novembre 2021, sebbene ci sia comunque la curiosità di scoprire come se la caverà la Stagione 1 non appena prenderà ufficialmente il via. E' stato intanto confermato che la modalità Hazard Zone di Battlefield 2042 è stata abbandonata e non riceverà nuovi contenuti nei prossimi mesi.