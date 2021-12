Battlefield 2042, la Stagione 1 arriva a marzo 2022? L'avvistamento dei dataminer

Mentre Babbo Natale e gli Elfi debuttano in Battlefield 2042 per uno speciale evento natalizio, prosegue l'attesa per il lancio della Stagione 1 dello shooter multiplayer di Electronic Arts.

In assenza di comunicazioni precise sulle tempistiche previste, i dataminer sembrano aver avvistato un interessante riferimento al futuro del titolo all'interno del client dello sparatutto. In particolare, come potete verificare in calce a questa news, il noto indagatore di codici attivo su Twitter come "temporayl" afferma di essersi imbattuto in dati relativi a 12 missioni settimanali definite come "pre-season". Con un semplice calcolo, prosegue il dataminer, si deduce che DICE non avrebbe intenzione di rendere disponibile la Stagione 1 di Battlefield 2042 sino ad almeno il prossimo marzo 2022.



Un'attesa che, se confermata, si rivelerebbe essere decisamente più ampia di quanto sino ad ora ipotizzato dalla community attiva nello shooter EA. Al momento, tuttavia, sottolineiamo che mancano conferme ufficiali in tal senso. Le informazioni reperite dal dataminer potrebbero del resto non essere aggiornate, con il team di sviluppo che potrebbe avere invece altri piani rispetto a quelli desunti dall'avvistamento condiviso da temporyal.

In attesa di comunicazioni ufficiali da parte di DICE, ricordiamo che restano ancora alcune ore per giocare Battlefield 2042 gratis su PC grazie ad una iniziativa lanciata su Steam.