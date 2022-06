Battlefield 2042 Stagione 1: come funzionano il Battle Pass gratis e a pagamento?

In vista del lancio della Stagione 1 di Battlefield 2042, previsto nel corrente mese di giugno, i ragazzi di DICE sono intervenuti sui propri canali ufficiale per spiegare il funzionamento di una delle novità più importanti della nuova stagione contenutistica: stiamo chiaramente parlando dell'immancabile Pass Battaglia.

Ogni nuova stagione di Battlefield 2042 porterà nuovi contenuti ed esperienze sotto forma di nuove mappe, Specialisti, armi, veicoli, gadget e Pass Battaglia. Esattamente come accade in titoli analoghi, il Pass Battaglia sarà dotato di due percorsi in cui progredire: gratis e premium. L'accesso al primo sarà gratuito per tutti i possessori del gioco, mentre al secondo potranno accedere solamente gli acquirenti del Pass Battaglia Stagione 1 o del Pass Anno 1 (incluso nelle edizioni Gold e Ultimate).

Il Pass battaglia di ogni stagione è composto da 100 livelli, nei quali è possibile progredire guadagnando esperienza in game. Gli oggetti sbloccabili relativi alle dinamiche di gioco (come armi e Specialisti) e un certo quantitativo della Valuta Battlefield sono inclusi nei livelli del Pass battaglia gratuito, per un totale di 30 ricompense su 100. Il Pass battaglia premium, invece, include una ricompensa per ciascuno dei 100 livelli, tra cui skin, sfondi delle schede utente, portafortuna arma ed eliminazioni davvero speciali, più Valuta Battlefield aggiuntiva e altro ancora.

Per raggiungere un nuovo livello del Pass battaglia è necessario ottenere punti Pass battaglia. Ci sono due modi per ottenerli: guadagnando XP in qualsiasi modalità di Battlefield 2042 e completando le missioni settimanali. Queste missioni richiedono, per esempio, di rianimare 10 compagni di team o catturare 5 bandiere in Conquista entro la loro scadenza.

I possessori del Pass battaglia premium possono anche spendere 150 VBF (Valuta Battlefield) per passare subito al livello successivo. La VBF è il mezzo di scambio principale di Battlefield 2042 e può essere acquistata con denaro reale o guadagnata progredendo nei livelli del Pass battaglia (anche in alcuni livelli gratuiti). DICE ha tenuto a precisare che gli utenti non hanno alcun vantaggio in gioco spendendo denaro reale, dal momento che la Valuta Battlefield può essere spesa solo per elementi estetici che non conferiscono alcun vantaggio sul campo di battaglia.