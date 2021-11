Battlefield 2042, la Stagione 1 inizierà nel 2022: primi dettagli da EA

Battlefield 2042 si prepara ad intrattenere i fan con le sue battaglie su PC e console PlayStation e Xbox a partire dal 19 novembre 2021, e DICE inizia a rivelare quali sono i piani per il supporto al nuovo capitolo nel periodo successivo al lancio.

Il titolo prodotto da Electronic Arts godrà di quattro diverse stagioni nel corso del suo Anno 1, tuttavia sembra che per vederne l'effettivo inizio si dovrà aspettare un po': stando a quanto riportato in un post sul sito ufficiale di EA, la Stagione 1 di Battlefield 2042 partirà soltanto nel 2022 e che maggiori informazioni verranno condivise all'inizio del prossimo anno. Tuttavia, è confermato che la prima stagione porterà in dote il Battle Pass, un nuovo Specialista, contenuti aggiuntivi per la modalità Portal ed altre sorprese ancora non rivelate. "Il lancio è solo l'inizio. Stiamo seguendo un nuovo approccio per il live service basato non solo sull'aggiunta di nuovi contenuti, ma anche sul perfezionare l'esperienza offerta da Battlefield attraverso le Stagioni, continuando così ad evolvere il mondo di Battlefield 2042", spiega EA nel suo post.

Al debutto, comunque, i giocatori potranno cimentarsi con una Pre-Season con tanto di missioni settimanali, aggiornamenti per Portal e modalità a tempo limitato. Ma dopo il leak sulle poche armi al lancio di Battlefield 2042, molti utenti potrebbero non essere contenti di dover aspettare ancora qualche mese prima del via alla Stagione 1. Nel frattempo EA sembra già guardare verso il futuro: un nuovo Battlefield sarebbe già in sviluppo stando a quanto riferito dal noto insider Tom Henderson.