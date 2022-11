Battlefield 2042 Stagione 3 Escalation: data del reveal, armi, classi, tutte le novità

Ci siamo quasi: Electronic Arts e DICE ha fissato la data della presentazione del gameplay dell'attesa Stagione 3 di Battlefield 2042, che promette di rivoluzionare dalle fondamenta lo sparatutto in prima persona multigiocatore. Ecco tutto quello che sappiamo.

La Stagione 3 di Battlefield 2042 è stata battezzata Escalation e verrà presentata ufficialmente in diretta streaming a partire dalle ore 17:00 di domani 17 novembre. La live è già stata programmata su YouTube, dunque se lo volete potete già attivare la notifica per essere immediatamente avvisati al momento della messa in onda. Attraverso delle scene di gameplay, lo showcase offrirà un assaggio delle novità previste e, verosimilmente, svelerà in via definitiva la data di lancio della Stagione 3.

Immediatamente all'inizio della Stagione 3, verranno introdotte due armi classiche, la mitragliatrice leggera XM8 di Bad Company 2 e l'A-91 di Battlefield 3, oltre a diverse attrezzature nuove di zecca che verranno svelate a tempo debito. Altre armi verranno inoltre messe a disposizione successivamente.

Nel corso della Stagione 3, più precisamente con la pubblicazione del primo aggiornamento post-lancio, l'Update 3.1, verrà aggiunta una versione rivisitata della mappa Manifesto, che andrà ad allinearsi alle modifiche già sperimentate in mappe come Caleidoscopio, Rinascita e Orbitale, come le bandiere del QG avvicinate all'azione e gli spazi di gioco superflui rimossi. Sperimenterete anche una maggiore visibilità e troverete più ripari e percorsi tra le bandiere. L'Update 3.2, previsto all'inizio del 2023, aggiungerà inoltre la versione rivisitata della mappa Deriva, che verrà migliorata drasticamente con l'avvicinamento dell'impianto petrolifero al vivo dell'azione, un'attenzione maggiore al gameplay in uno spazio più rifinito, e gli shader del ghiaccio e della neve migliorati.

L'Update 3.2 apporterà anche un'importante revisione agli Specialisti, portando a grande richiesta le Classi in Battlefield 2042. Sulla base del feedback ottenuto dai videogiocatori, DICE ha deciso di introdurre nuovamente le classi, dando agli Specialisti ruoli ben definiti che gli forniranno accesso a Competenze specifiche e a una serie specializzata di gadget ed equipaggiamenti adatti al loro incarico sul campo di battaglia:

Assalto - Competenza con fucile d'assalto: i fucili d'assalto possono iniziare a sparare più velocemente dopo uno scatto;

- Competenza con fucile d'assalto: i fucili d'assalto possono iniziare a sparare più velocemente dopo uno scatto; Geniere - Competenza utilità: le armi di utilità sono dotate di capacità di ricarica migliorate;

- Competenza utilità: le armi di utilità sono dotate di capacità di ricarica migliorate; Supporto - Competenza con mitragliatrice leggera: le mitragliatrici leggere sono dotate di caricatori aggiuntivi e sono più efficienti quando si utilizzano i bipiedi;

- Competenza con mitragliatrice leggera: le mitragliatrici leggere sono dotate di caricatori aggiuntivi e sono più efficienti quando si utilizzano i bipiedi; Ricognitore - Competenza con fucile di precisione: stabilizzazione più veloce quando si trattiene il respiro, che può essere trattenuto più a lungo.

Le novità non sono ancora finite. In concomitanza con il lancio della Stagione 3, Battlefield 2042 verrà incluso nel catalogo di EA Play e, di conseguenza, anche in quello di Xbox Game Pass Ultimate. In aggiunta, sarà disponibile in prova gratis su tutte le piattaforme secondo questo calendario:

Su Xbox dalle 9:01 del 1º dicembre alle 8:59 del 5 dicembre;

Su Steam dalle 19:00 del 1º dicembre alle 19:00 5 dicembre;

Su PlayStation dalle 17:00 del 16 dicembre alle 17:00 del 23 dicembre.

Avete preso nota?