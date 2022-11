Battlefield 2042, la Stagione 3 non ha più segreti: data d'uscita e contenuti in video

Dopo aver preannunciato l'arrivo di Battlefield 2042 su EA Play e Game Pass Ultimate, EA DICE e Ripple Effect descrivono in video tutti i contenuti di Escalation, la prossima fase ingame che attraverserà lo sparatutto multiplayer di Electronic Arts nel corso della Stagione 3.

Sin dall'inizio della Season 3 avremo modo di combattere nella cornice della nuova mappa Testa di Ponte, uno scenario che porterà i giocatori ad avventurarsi nelle terre selvagge svedesi per dare vita a scontri ravvicinati tra due giganteschi impianti automatizzati e un territorio incontaminato.

La fase Escalation di BF2042 vedrà inoltre l'arrivo del nuovo Specialista Rasheed Zain, un esperto di sicurezza che fa appello alle sue competenze tecnologiche per servirsi di un lanciatore airburst semiautomatico XMS370A, perfetto per distruggere i ripari ed esporre i nemici al fuoco dei propri compagni di squadra.

Sempre in tema di 'diavolerie hi-tech' è impossibile non citare l'arrivo del Rorsch Mk-4, un fucile railgun che sfrutta l'elettromagnetismo per sparare proiettili a velocità estreme. Escalation introdurrà anche l'NVK-S22, un fucile a pompa seminautomatico a doppia canna dalla grande potenza distruttiva, che s'aggiunge al carro con cannone a rotaia MEKV90-TOR e alle armi del deposito.

Il lancio della Stagione 3 Escalation di Battlefield 2042 è previsto per il 22 novembre su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Sempre per il 22 novembre assisteremo all'ingresso di Battlefield 2042 nel catalogo di EA Play (compreso in Xbox Game Pass Ultimate) e all'arrivo del nuovo Pass Battaglia con 100 livelli gratuiti e premium.