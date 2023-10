Battlefield 2042 Stagione 6: cosa ci aspetta, dalla mappa Redacted alle nuove armi

Mentre si parla sempre più spesso del futuro della serie e della possibilità che il prossimo Battlefield dia il via ad una sorta di ecosistema interconnesso, Battlefield 2042 continua ad essere supportato regolarmente da EA DICE, che nel corso degli ultimi giorni ci ha fornito l'opportunità di dare uno sguardo molto approfondito alla Stagione 6.

Oltre ad aver assistito ad una presentazione durante la quale ci sono state svelate le principali caratteristiche dell'aggiornamento in arrivo il prossimo 10 ottobre 2023, il team di sviluppo ci ha anche permesso di giocare una build non definitiva della nuova stagione, così da farci provare tutto ciò che è in arrivo nel gioco. Scopriamo tutte le novità all'orizzonte.

Questa volta si va in Scozia

Come avrete sicuramente visto nel trailer d'annuncio di Dark Creations, ossia la Stagione 6 di Battlefield 2042, la nuova mappa viene introdotta in un modo diverso dal solito. L'arrivo dei soldati sul posto è dovuto ad alcune segnalazioni in seguito alla misteriosa scomparsa di alcuni No-Pat: tutti gli indizi portano ad un inquietante laboratorio in Scozia, dove tutte le persone scomparse vengono ritrovate, ma sono ormai dei feroci mostri. Qualcuno ha infatti rapito i soldati per condurre mostruosi esperimenti che li hanno totalmente trasformati e aggirarsi per i resti del laboratorio è davvero pericoloso, poiché queste creature sanno muoversi nell'ombra per poi colpire alle spalle chi li sta cercando. Sebbene questa premessa sarebbe stata perfetta per una qualche modalità PvE in vista di Halloween, purtroppo la presenza dei soldati modificati è relativa al solo trailer d'annuncio, poiché non vi è traccia all'interno del gioco. Si tratta quindi esclusivamente di un pretesto per introdurre la mappa scozzese Redacted, situata per la precisione sulle isole Ebridi.

Al solito, l'arena è il contenuto principale dell'aggiornamento e, a differenza di quella vista nella Stagione 5 che non ci ha entusiasmato, possiamo confermare che si tratta di una delle più interessanti tra quelle disponibili in Battlefield 2042. Il motivo non è tanto da ricercare nell'estetica, non particolarmente curata, ma nella struttura. Siamo di fronte alla prima mappa di un capitolo della serie EA DICE in cui non si possono utilizzare i veicoli e che è quasi completamente ambientata al chiuso. Il laboratorio scozzese, che a detta degli sviluppatori è ispirato a Operation Metro e Operation Locker, ha anche una forma peculiare, poiché le quattro macro-aree che vanno a comporlo sono disposte in fila: questo significa che per andare dal punto A al punto D occorre necessariamente passare per i checkpoint B e C.

Le due porzioni più periferiche constano di magazzini e stanze in cui venivano condotti gli esperimenti, tutte caratterizzate da spazi stretti, numerosi oggetti che possono fungere da coperture e scale che collegano le parti rialzate a quelle più basse. In sostanza, si tratta di zone quasi labirintiche che si prestano ben poco agli scontri a distanza e in cui dominano mitragliette, fucili a pompa e alcuni fucili d'assalto. Discorso diverso vale per le due aree centrali, più aperte. In questo caso parliamo di aree dalla forma circolare completamente ricoperte di verde e nelle quali vi sono rocce, cespugli e container. Tutto intorno, invece, vi sono gli ingressi che portano a piccole stanze al chiuso, alcune delle quali permettono una vista su tutta l'area e favoriscono l'uso di armi di precisione. Va detto però che, anche per il modo in cui sono strutturate le parti centrali, l'intera Redacted rende complesso l'utilizzo dei fucili di precisione e, per via della distanza media degli scontri, è sempre meglio impugnare bocche da fuoco che possono tenere testa ai nemici anche a distanza ravvicinata. Tra chi si nasconde fra i cespugli e chi tende agguati dai container o dalle stanze intorno al perimetro di queste piccole foreste circolari, è quasi impossibile riuscire a mettere a segno un colpo con un fucile da cecchino. Ma è proprio questo il bello della nuova mappa, poiché stravolge i ritmi di gioco ed offre un tipo di esperienza più frenetica, basata interamente sulle abilità del giocatore con le bocche da fuoco.

Tra nuovi fucili e moto volanti

È chiaro che, come in ogni stagione di Battlefield 2042 che si rispetti, Dark Creations non si limiti all'aggiunta di una mappa. Il nuovo Battle Pass alterna elementi cosmetici premium ad armi e gadget completamente gratis. Si parte da quella che è la migliore new entry della Stagione 6: il fucile d'assalto VHX-D3. Abbiamo trascorso la quasi totalità del tempo in gioco impugnando questo strumento di morte e non possiamo che elogiarne la versatilità. Grazie ad una cadenza di fuoco molto elevata e ad una discreta precisione, abbiamo potuto usare il fucile con successo sia su bersagli a corto raggio che a media distanza. In parole povere, si tratta di un'arma perfetta da utilizzare su Redacted. Molto interessante è anche la L9CZ, una pistola leggera che permette di sparare con grande precisione a causa del rinculo molto basso. Anche in questo caso, nel corso delle nostre partite nella nuova mappa abbiamo più volte tirato fuori la bocca da fuoco quando il caricatore del VHX-D3 era esaurito e in molti casi siamo riusciti a completare il lavoro, eliminando anche due nemici con un solo caricatore nei momenti più concitati. A non averci convinto è il G428, un fucile a colpo singolo che dispone anche di una modalità di fuoco automatica che però ha una cadenza di fuoco davvero bassa. Per via del design della mappa, ci è stato impossibile testare a fondo le potenzialità dell'arma e bisognerà metterla alla prova in contesti più aperti, dove si può colpire a distanza, lontano da occhi indiscreti.

Chi ama il gioco di squadra apprezzerà sicuramente anche l'introduzione di due gadget di supporto, ossia il sacchetto di munizioni e quello di cure. Si tratta in tutto e per tutto delle versioni light dei contenitori di medikit e proiettili disponibili dal lancio, ma caratterizzati da un funzionamento più agile e veloce che si addice alle situazioni frenetiche. In questo caso, infatti, i piccoli oggetti vengono lanciati al suolo e si raccolgono al passaggio: da un lato si ha quindi il vantaggio di poter ripristinare HP o proiettili al volo, dall'altro c'è lo svantaggio rappresentato dalla minore efficacia di questi oggetti rispetto alle loro versioni più ‘grosse'.

L'ultima novità, sempre facente parte delle ricompense gratis del pass, è lo YUV-2 Pondhawk. Questo veicolo dalla struttura in carbonio non è dotato di strumenti offensivi ed è pensato per chi vuole spostarsi in maniera rapida da un punto all'altro della mappa, magari attraversando anche punti caldi. Si tratta di una sorta di moto volante la cui base ricorda un drone e che può ospitare un massimo di due passeggeri. Purtroppo la mappa Redacted non gode del supporto ai veicoli e non ci è stato quindi permesso di saltare in sella e prendere il volo.

Migliora anche la Quality of Life

EA DICE ha confermato che in concomitanza con il lancio della Stagione 6 di Battlefield 2042 arriveranno anche alcune modifiche che andranno a migliorare l'esperienza di gioco o a ritoccare il bilanciamento. La novità più importante è probabilmente il miglioramento della mira assistita per i giocatori console, che dovrebbe creare un maggiore equilibrio tra chi gioca su PlayStation/Xbox e chi è invece su PC. Altra miglioria riguarda i veicoli, di cui è stata alterata sia la manovrabilità che la velocità, così da rendere i momenti al volante più fluidi. Ad essere più semplici da guidare dovrebbero essere anche i jet, di cui però non è stata alterata la velocità di movimento. Gli sviluppatori promettono anche un comportamento migliore dei veicoli durante i salti. Per quel che riguarda il bilanciamento, l'operatore che ha ricevuto tutte le attenzioni è stato Navin Rao. Il team di sviluppo ha deciso di rivisitare alcuni dei gadget e delle abilità in dotazione al personaggio, considerati troppo efficaci. Ne è un esempio il Congegno di guerra cibernetica, che dopo la patch non potrà bloccare le armi dei veicoli, così da consentire al nemico di reagire in qualche modo.

L'ultima novità di rilievo da segnalare riguarda il Battle Pass, che si prepara a ricevere una terza versione. Oltre a quella gratuita e a quella Premium, con Dark Creations verrà introdotto anche l'Ultimate Pack, che è a tutti gli effetti l'equivalente del Blackcell di Call of Duty: si tratta di un'edizione più costosa del pass che non solo garantisce lo sblocco immediato di 20 livelli, ma anche l'accesso ad una skin di Falck e ad un'arma che non si possono ottenere in nessun altro modo, nemmeno raggiungendo il livello 100. Insomma, ci troviamo di fronte ad un aggiornamento che, pur non vantando un numero consistente di novità, riesce ad introdurre alcuni contenuti indubbiamente interessante. Sappiate inoltre che potrete provare gratuitamente la Stagione 6 anche se non siete in possesso di Battlefield 2042 o di un abbonamento che lo include nel catalogo, visto che dal 12 al 16 ottobre si potrà scaricare e giocare senza costi aggiuntivi.