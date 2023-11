Battlefield 2042, la Stagione 6 è un grande successo: EA raddoppia gli sforzi sul supporto

L'arrivo della Stagione 6 lo scorso ottobre ed il periodo di prova gratuita hanno fatto davvero bene al più recente episodio di Battlefield: Battlefield 2042 ha superato i 100000 utenti in contemporanea su Steam e sembra che la community sia rimasta molto soddisfatta da quanto offerto recentemente da Electronic Arts.

Alla luce degli importanti risultati toccati e la partecipazione record sulla piattaforma di Valve, nel corso di una call con gli azionisti volta a discutere gli ultimi risultati finanziari della compagnia EA ha messo in risalto l'attuale momento molto positivo di Battlefield 2042 assicurando che raddoppierà i suoi sforzi nel supporto a lungo termine per il gioco, nel frattempo che vengono anche plasmate le future esperienze a tema Battlefield.

"Lo scorso mese abbiamo pubblicato la Stagione 6 di Battlefield 2042 e la nostra community sta reagendo positivamente portando ad un record di partecipazione su Steam. Ciò dimostra la forza del franchise oggi ed il suo potenziale a lungo termine. Attraverso innovazione e creatività, i nostri team continueranno a supportare questa enorme community di fan mentre costruiremo il futuro della serie", dichiara EA.

In generale il secondo trimestre dell'attuale anno fiscale è stato fortemente positivo per EA non solo grazie ai risultati di Battlefield 2042: EA Sports FC 24 ha raggiunto 14 milioni e mezzo di giocatori, ed anche Madden NFL 24 ha raggiunto risultati commerciali in linea con le aspettative dell'azienda. EA può dunque guardare con ottimismo verso il prossimo futuro, in attesa di scoprire quali altre sorprese ha in serbo per Battlefield e gli altri suoi brand di punta.