Battlefield 2042 verso la Stagione Uno: grandi cambiamenti in arrivo, ecco la roadmap

Con una lettera aperta indirizzata a tutti gli appassionati di Battlefield 2042 preoccupati per i bug e i problemi che stanno interessando lo sparatutto, i ragazzi di EA DICE, Criterion e Ripple Effect pubblicano la roadmap degli aggiornamenti propedeutici al lancio della Stagione Uno.

I team di sviluppo interni a Electronic Arts ribadiscono la loro intenzione di supportare attivamente il progetto di Battlefield 2042 e si ripromettono di "impegnarsi a fondo per portare il gioco agli standard qualitativi più elevati che tutti vogliamo per questa serie. Vi abbiamo ascoltato e abbiamo a cuore il futuro di Battlefield 2042, stiamo lavorando per prendere iniziative su diversi fronti al fine di occuparci dei feedback e implementare ampie correzioni e funzionalità importanti".

Gli interventi promessi dalle sussidiarie di EA saranno ad ampio spettro e, proprio per questo, obbligheranno gli sviluppatori a posticipare all'inizio dell'estate la Stagione Uno di Battlefield 2042. In questo lasso di tempo, l'esperienza FPS sarà soggetta a numerosi aggiornamenti e innesti contenutistici.

L'elenco snocciolato dalle software house interne a EA comprende l'introduzione di una Tabella Punti aggiornata che fornirà statistiche, punteggi, valutazioni e progressi legati all'andamento di ciascuna partita, con una suddivisione in due sezioni della tabella per separare il proprio team da quello nemico.

Sempre da qui all'inizio della prima fase stagionale di BF2042 assisteremo all'arrivo della comunicazione vocale (VoIP) su tutte le piattaforme, un intervento che viene descritto da DICE e compagni come "un primo passo per le novità che stiamo portando avanti al fine di migliorare il gioco di squadra e le comunicazioni". Non meno importante sarà poi l'aggiornamento che apporterà delle modifiche al Profilo Giocatore, con una panoramica migliore dei progressi della carriera sul campo di battaglia e delle statistiche inerenti lo sblocco degli oggetti.

I futuri update incorporeranno anche delle dinamiche di squadra più fluide, un sistema di segnalazioni rifinito, dei premi di squadra migliorati e delle aggiunte alla modalità Battlefield Portal. Nel medio-lungo periodo, le sussidiarie di EA promettono anche di riformulare il sistema degli Specialisti di Battlefield 2042. Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate la recensione di Battlefield 2042.