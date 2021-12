Battlefield 2042 meglio di Starfield e Spider-Man: è suo il trailer più visto del 2021

È tempo di tirare di somme e ben pochi lo sanno fare meglio di GamesIndustry.biz: a pochi giorni dalla fine dell'anno, il portale inglese specializzato in numeri ha condiviso la classifica dei trailer più visti nel corso del 2021: a trionfare è stato Battlefield 2042.

Con ben 21,9 milioni di visualizzazioni, il filmato di presentazione di Battlefield 2042 è stato il trailer videoludico più visto di tutto il 2021. Pubblicato lo scorso mese di giugno, ha evidentemente fatto colpo sui giocatori che non vedevano l'ora di saperne di più dopo mesi e mesi di rumor e indiscrezioni. Purtroppo non trovarono immagini di gameplay, bensì un filmato cinematografico che delineava il setting e i punti cardine della nuova produzione, che nel frattempo è anche arrivata sul mercato.

Chiudono il podio Innistrad: Midnight Hunt, cinematica di Magic: The Gathering Arena che ha raccolto 19,3 milioni di visualizzazioni, e il video d'annuncio della modalità Impostori di Fortnite, visto 18,4 milioni di volte. Dobbiamo scendere di qualche posizione per trovare due reveal trailer di giochi molto attesi come Starfield e Marvel's Spider-Man 2, rispettivamente settimo con 15,9 milioni di visualizzazioni e ottavo con 15,1 milioni di visualizzazioni.

Potete consultare la classifica con i 15 trailer più visti dell'anno in calce a questa notizia. Tenete presente che Fancensus, l'agenzia di analisi che l'ha stilata, ha considerato nel conteggio solamente le visualizzazioni dei trailer originali apparsi sui canali ufficiali dei singoli giochi, ignorando quelle generate dei ricaricamenti effettuati da altri canali.